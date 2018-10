Genoa | Piatek | Juve super ma noi ci siamo

Piatek day - tifosi del Genoa in delirio per l’attaccante polacco [VIDEO] : La vera sorpresa di questa inizio di stagione nel campionato di Serie A può essere considerato sicuramente l’attaccante Piatek, il polacco protagonista in campionato con la maglia del Genoa ma anche con la Nazionale. Oggi è una giornata particolare per il calciatore, il Piatek day, previsto un incontro con i tifosi del Genoa. I tifosi rossoblu aspettano con ansia l’evento e sono pronti ad acquistare la maglia ...

Lo scandalo frode sportiva e le voci su Piatek : il Genoa risponde così [FOTO] : Sono ore calde che riguardano il Genoa calcio, finito nelle ultime ore al centro di uno scandalo. Secondo le ultime voci circolate sarebbe stata avviata un’inchiesta da parte di un magistrato polacco che avrebbe aperto un fascicolo sul passaggio di Petar Brlek dal Wisla Cracovia al Genoa nell’estate del 2017. L’accusa nei confronti del club italiano è di frode sportiva, assegni scoperti per 800 mila euro. La dirigenza rossoblu si è ...

Preziosi : 'Ho scoperto Piatek a Ibiza e l'ho portato al Genoa. Il prezzo? Lo decido io' : ... che mi fece vedere delle immagini che però generalmente scorro velocemente perché in quei casi sembrano tutti fenomeni " ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport " I calciatori, invece, vanno ...

Genoa - Mimmo Criscito lancia la sfida a CR7 e “racconta” le qualità di Piatek e Favilli : Mimmo Criscito è tornato al Genoa dopo l’esperienza russa, il capitano punta a far bene nella difficile gara contro la Juventus di CR7 Il capitano del Genoa, Mimmo Criscito, è tornato in Italia dopo una lunga militanza allo Zenit. Il calciatore del Grifone affronterà nel weekend Cristiano Ronaldo per la prima volta in carriera. Di questo e di tanto altro ha parlato al Corriere di Torino: “La mia prima contro CR7? È vero, non ci ...

Genoa - Preziosi : “Ecco come ho scoperto Piatek…ad Ibiza” : Enrico Preziosi, intervistato sulle pagine della “Gazzetta dello Sport“, ha svelato le dinamiche dell’affare Piatek. Un amore nato ad Ibiza dinanzi alla tv, e poi concretizzato nel giro di pochissimi giorni. L’attaccante polacco, ormai esploso completamente nel nostro campionato, ha dimostrato grande forza fisica, senso del gol e un bagaglio completo che potrebbero consegnarlo ad […] L'articolo Genoa, Preziosi: ...

Calciomercato Genoa - Preziosi annuncia il sostituto di Piatek : Calciomercato Genoa – Un inizio di stagione stratosferico per l’attaccante Piatek, il polacco sta trascinando il club rossoblu con gol e grandi prestazioni. Sempre più entusiasta il presidente Preziosi che svela importanti novità in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Era fine maggio: io, la tv e nessun altro. Ho un modo di valutare i giocatori tutto mio, devo essere da solo, senza ...

Preziosi spaventa i tifosi del Genoa : “ci porteranno via Piatek” : Piatek sta facendo molto parlar di sé dopo la recente raffica di reti in Serie A, il presidente del Genoa sa che sarà difficile trattenerlo Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha raccontato il modo nel quale ha acquistato bomber Piatek, vera rivelazione dell’inizio di stagione in Serie A. “Era fine maggio: io, la tv e nessun altro. Ho un modo di valutare i giocatori tutto mio, devo essere da solo, senza condizionamenti e ...

Genoa - l’agente di Piatek : “Contatti da molti club. Il prezzo è aumentato” : Sono settimane che tutti parlano di Krzysztof Piatek. Il polacco è infatti la rivelazione del campionato. L’attaccante è il capocannoniere della Serie A. I suoi numeri sono sbalorditivi: la punta ha finora realizzato 9 gol in 7 partite e grazie a questi molti top club in Italia ed in Europa hanno messo gli occhi su […] L'articolo Genoa, l’agente di Piatek: “Contatti da molti club. Il prezzo è aumentato” proviene da ...

Serie A Genoa - Piatek sulla strada della Juventus : GENOVA - La prima settimana completa di Ivan Juric al Genoa filerà via tra il rientro dei nazionali e le alchimie tattiche necessarie da trovare. Quelle che sono nuove fino a un certo punto, perché il ...

Calciomercato - ecco la squadra in pole per Piatek del Genoa : La vera sorpresa di questo inizio di stagione è sicuramente l’attaccante Piatek, il calciatore è finito nel mirino delle big, in pole il Napoli come conferma il presidente Da Laurentiis nel corso della prestazione del Napoli Club Solopaca: “Ho già parlato con Preziosi e l’agente del calciatore. Dobbiamo risentirci quanto prima. Con calma capiremo se Piatek o altri sono funzionali al nostro progetto. Di sicuro è un giovane ...

Scommesse : Juventus-Genoa - ecco quanto vale un goal di Piatek : Ha firmato 9 delle 12 reti messe a segno dal Genoa; e’ andato in gol in tutte le sette partite di campionato disputate dai rossoblu’; ha segnato quattro reti in una partita sola nel turno di Coppa Italia con il Lecce; e’ stato acquistato per quattro milioni e dopo quattro mesi ne vale almeno 40, se non di piu’ (dalla Spagna parlano di un’offerta del Barcellona per 50-60 milioni). E’ la bella favola di ...

Piatek dal Genoa al Napoli?/ De Laurentiis : "Ho già parlato con Preziosi e il suo agente" : De Laurentiis fa sognare i tifosi del Napoli con Piatek: ha già parlato con il Presidente del Genoa Enrico Preziosi e l'affare si può fare già nel calciomercato di gennaio prossimo.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Calciomercato - tutti pazzi per Piatek. Perinetti : 'Al Genoa fino a giugno. Ecco chi lo vuole' : Sette partite e nove gol in Serie A, una presenza e ben quattro reti in Coppa Italia, due presenze e una marcatura con la maglia della Nazionale: numeri impressionanti quelli di Krzysztof Piatek. L'...

Genoa - fonte su Piatek : “Molte richieste da top club ma nessuna trattativa” : Intervistata ai microfoni di “SportNews.eu”, una fonte autorevole ma che è voluta rimanere anonima, vicina al Genoa e a Piatek, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull’attaccante polacco: “nessuna trattativa in corso. Piatek ha molte richieste da parte di top club europei, non solo quelli italiani. Ad ora non c’è un prezzo, la valutazione alta, sarà […] L'articolo Genoa, fonte su Piatek: “Molte richieste ...