Galaxy S10 | Samsung conferma due caratteristiche del top di gamma

Mossa ufficiosa per il Samsung Galaxy S10 : pronti per il lettore delle impronte sotto al display? : Mancano ancora un po' di mesi alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S10, eppure non trascorre un solo giorno senza che emergano nuove informazioni per quanto riguarda le probabili caratteristiche distintive che potrebbero fare la differenza con il nuovo top di gamma Android del 2019. Il mercato degli smartphone si è evoluto tanto in questi mesi, come abbiamo notato pochi giorni fa con i vari Huawei Mate 20, ragion per cui anche ...

Strabiliante il Samsung Galaxy S10? Secondo Ice universe sarà una necessità : L'ordinarietà che contraddistingue i Samsung Galaxy S9 e Note 9 potrebbe costringere l'azienda sudcoreana ad inventarsi qualcosa di sensazionale per il lancio del Samsung Galaxy S10, che coincide anche con il dispositivo del decennale della serie. Quella appena citate sono dichiarazioni di Ice universe, con cui potrete o meno essere d'accordo. Secondo il noto leaker, la scarsa innovazione dei top di gamma presentati quest'anno avrebbero ...

Galaxy Note 10 sarà più grande del Galaxy S10 Plus : display da 6.66 pollici? : Rumors affermano che il futuristico Galaxy Note 10 nel 2019 avrà di fatto il display più grande tra i dispositivi Samsung, superando pure il Galaxy S10 Plus: i dettagli.Secondo alcune voci di corridoio provenienti da alcuni settori dell’industria tecnologica, nel 2019 Samsung presenterà un altro dispositivo della gamma Galaxy Note, ovvero il Note 10.Galaxy Note 10 avrà un display più grande del Galaxy S10 Plus: ecco i rumorsIl Note 10 il ...

Galaxy S10 : rimosso il jack per le cuffie : Samsung, azienda sud coreana produttrice di oggetti elettronici da circa 80 anni, ha ottenuto fin da subito un successo incredibile, grazie alle sue produzioni favolose e al rapporto stabilito tra la qualità e il prezzo.Questa azienda dalle mille qualità in ambito tecnologico, ha in mente di modificare una piccola caratteristica dei suoi prossimi modelli di smartphone, una modifica che molto probabilmente no verrà pienamente apprezzata dai suoi ...

Saranno 3 i Samsung Galaxy S10 - con in più il Lite : certificazione arrivata : Non vedremo arrivare il Samsung Galaxy S10 prima di qualche mese, ma risuonano già nuove indiscrezioni a conferma che i modelli in presentazione Saranno in numero di tre (di cui un modello standard, una variante plus ed una Lite). Come riportato dal 'TAS', risalgono ad un tempo relativamente recente le certificazioni del China’s Ministry of Industry and Information Technology (CMIIT) volte a confermare l'esistenza di questa triade di esemplari, ...

Samsung Galaxy S10 certificato in Cina in tre varianti : Prima comparsa concreta per Samsung Galaxy S10. In Cina il prossimo top di gamma di Samsung arriva viene certificato dal CMIIT in tre varianti. Nonostante la mancanza della quarta ipoteticamente dedicata al 5G, queste ultime potrebbero essere un indizio dell'eventuale presenza di una versione Lite del Galaxy S del decennale. L'articolo Samsung Galaxy S10 certificato in Cina in tre varianti proviene da TuttoAndroid.

Cinque colorazioni per Samsung Galaxy S10 potrebbero bastarvi? : potrebbero essere addirittura Cinque le colorazioni col quale i prossimi top di gamma di Samsung potrebbero debuttare. Accenniamo chiaramente a Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10 Plus, i Galaxy del decennale che a quanto si vocifera saranno disponibili in un ricco ventaglio di colori, sebbene di certezze ancora non ne abbiamo. L'articolo Cinque colorazioni per Samsung Galaxy S10 potrebbero bastarvi? proviene da TuttoAndroid.

Nuove opzioni di colore per Samsung Galaxy S10 : saranno 5 le nuance : Potrebbe sorprendere anche sul versante dei colori disponibili il Samsung Galaxy S10, non volendo restare indietro rispetto a Huawei, che con la linea dei P20 ha dato sfoggio alla nuova nuance cangiante, anche molto apprezzata. Stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', le tre versioni del prossimo top di gamma del brand asiatico potrebbero distinguersi per l'inclusione di cinque colorazioni: oltre al classico bianco e nero, dovrebbe trovare ...

Riscatto per il Samsung Galaxy S10 con l’IA : unità neurale per non essere da meno di Huawei : Il Samsung Galaxy S10 sarebbe pronto a fare il grande passo verso l'IA con un la sua NPU dedicata, ossia con un processore complementare dedicato proprio agli algoritmi legati all'intelligenza artificiale e pure all'automazione. Sarebbe davvero ora, verrebbe da dire, visto che nel corso dell'ultimo anno altri produttori hanno già proposto device con questa tecnologia, Huawei in primis. Come sottolinea la fonte AndroidHeadlines, i motori a ...

Samsung Galaxy S10 avrà un unità dedicata per l'intelligenza artificiale : Samsung Galaxy S10 avrà un attenzione particolare all'intelligenza artificiale? Nonostante Samsung sia il principale produttore al mondo di smartphone e leader mondiale in alcuni aspetti della ...

Samsung Galaxy S10 avrà un unità dedicata per l’intelligenza artificiale : Secondo recenti rumors molto probabilmente Samsung Galaxy S10 utilizzerà una unità di calcolo integrata nel chipset dedicata unicamente all’intelligenza artificiale.Lo sviluppo e implementazione di funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale è diventata di fatto una delle principali novità dal punto di vista software, ma anche hardware, dei nuovi dispositivi mobili.L’intelligenza artificiale punta di fatto a ...

Samsung Galaxy S10 : ecco la presunta configurazione della tripla fotocamera : Il Samsung Galaxy S10 dovrebbe vantare sul retro ben tre sensori e nelle scorse ore Slashleaks ha svelato quella che dovrebbe la configurazione adottata dal produttore L'articolo Samsung Galaxy S10: ecco la presunta configurazione della tripla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S10 i dettagli della tripla camera : regolare - grandangolare e teleobbiettivo : Svelati i presunti dettagli tecnici (piuttosto completi) dell Galaxy S10 nella versione con tripla fotocamera posteriore: un sensore regolare, uno grandangolare e un teleobiettivo.Da qualche settimana i rumors confermano insistentemente che la prossima gamma Galaxy S10 uscirà in tre varianti che dovrebbero distinguersi per alcune caratteristiche hardware.Una di queste sarebbe il comparto multimediale, dato che il modello di punta degli S10 avrà ...

Tutto sulle 3 fotocamere del Samsung Galaxy S10 al 2 ottobre? Differenze con il GAlaxy S9 : L'articolo Tutto sulle 3 fotocamere del Samsung GAlaxy S10 al 2 ottobre? Differenze con il GAlaxy S9 proviene da Optimagazine - webzine di Optima Italia.