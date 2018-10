Fs fa rotta verso Alitalia | ma c' è il problema bond

Petrolio verso quota 100 dollari? Potrebbe essere - ma attenzione alle inversioni di rotta : "Il mercato ha trascurato i risultati della guerra commerciale USA - Cina, in che modo ciò Potrebbe avere un impatto sull'economia globale, sulla crescita della Cina e sull'economia regionale in Asia"...

Migranti : la Aquarius fa rotta verso Marsiglia con 58 a bordo - "Francia li lasci sbarcare" : La nave Aquarius è in rotta verso Marsiglia con 58 Migranti a bordo e intende chiedere alla Francia l'autorizzazione a sbarcare: lo ha riferito l'Ong Sos Mediterranee durante una conferenza stampa. Dirigersi verso Marsiglia "è l'unica opzione che abbiamo" per permettere all'Aquarius di "continuare la sua missione" di salvataggio dei Migranti , ha spiegato il ...

Diciotti - Conte : Malta indicava ai migranti la rotta verso l'Italia : "Accertato che le imbarcazioni maltesi sostanzialmente ' indicava no' la rotta ai migranti , scortandoli lungo la stessa, si concretizzava la possibilità che, in mancanza di un intervento di soccorso maltese, il barcone potesse raggiungere l'area di competenza Sar italiana alle primissime ore del giorno 16". È quanto ha ricostruito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'informativa al ...

Truffa a Ue - chiesto il processo per 4 suore : “Pacchi alimentari per indigenti dirottati verso strutture convenzionate” : Truffa aggravata ai danni dell’Unione europea. È questa l’accusa per quattro suore dell’ordine di Santa Elisabetta per cui il pm di Arezzo, Julia Maggiore, ha chiesto il rinvio a giudizio. Si tratta di due religiose di Arezzo e due di Firenze. Secondo l’accusa le imputate avrebbero utilizzato pacchi alimentari ricevuti attraverso fondi europei (Fead) destinati all’aiuto degli indigenti destinandoli a strutture convenzionate. I fatti, che ...