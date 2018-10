Francia | salgono a 14 le vittime nell' Aude | giovedì potrebbe arrivare l' ex uragano

Blastingnews

: @markorusso69 Tra l'altro al confine di XXmiglia fanno controlli a tappeto su chi entra in Francia provocando a vol… - Sinuhe0606 : @markorusso69 Tra l'altro al confine di XXmiglia fanno controlli a tappeto su chi entra in Francia provocando a vol… - Edii67D : RT @HuffPostItalia: Salgono a 13 i morti nel sud della Francia a causa del maltempo - HuffPostItalia : Salgono a 13 i morti nel sud della Francia a causa del maltempo -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Gli uragani durante l'ultima settimana hanno portato morte e devastazione in tutto il mondo. La tempesta subtropicale Leslie ha colpito prima Spagna e Portogallo VIDEO, per fortuna senza mietere, e poi si è riversataa regione dell', dove per via di un'inondazione, molte persone hanno perso la vita.e ultime ore si cercano ancora i dispersi e il bilancio delleè arrivato a 14. Secondo il servizio di Previsioni meteo Accuweather, per la giornata di giovedì mattina sono da attendersi nuovi nubifragi, portati da quello che rimane dell'Michael, che ha gia' flagellato la Florida Pendle, causando svariati decessi. Thoughts and prayers to all affected by the terrible floods in theregion, France pic.twitter.com/EGbTRrXs6B— Garry Andrews @GarryAndrews6 October 15, 2018Lenel sud dellaCome riporta il sito dell'Ansa, il bilancio ...