Francesca Fioretti | su Instagram una poesia per Davide Astori È il primo post a 7 mesi

Francesca Fioretti dopo la morte di Davide Astori : "L'amore di mia figlia Vittoria più forte del dolore" : Dallo scorso 4 marzo, quando il capitano della Fiorentina Davide Astori è stato trovato senza vita in una camera d'albergo a Udine, la sua compagna Francesca Fioretti non ha parlato con nessuno. A sette mesi dalla morte del padre di sua figlia Vittoria (3 anni), però, Francesca ha deciso di raccontare sulle pagine del Corriere della Sera il dolore e i giorni difficili che sta affrontando da quella domenica d'inverno. Il 5 marzo ho ...

Davide Astori - le prime parole di Francesca Fioretti a 7 mesi dalla morte : Francesca Fioretti per la prima volta si lascia intervistare dopo la morte del compagno Davide Astori. L’ex capitano della Fiorentina se ne è andato tragicamente lo scorso 4 marzo, in uno dei momenti più felici della sua vita. Dal giorno della morte, la compagna Francesca Fioretti, ex gieffina, non si era mai fatta intervistare. Ora, però, in un colloquio con Walter Veltroni pubblicato dal Corriere della Sera, ha raccontato la sua vita: “Quando ...

Francesca Fioretti e la vita senza Davide Astori : «Trovo la forza per Vittoria nel suo ricordo» : Non aveva mai parlato pubblicamente da quel maledetto 4 marzo 2018. Davide Astori è morto nella stanza di albergo di Udine dove era in trasferta con la Fiorentina, di cui...

Francesca Fioretti dopo la scomparsa di Astori : «Vittoria è l’unica cosa più forte del dolore» : Davide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide AstoriDavide Astori«Quando Davide se ne è andato era nel momento più pieno e felice della sua vita, e se il mio ...

Il coraggio di Francesca Fioretti : “Ho reso felice Davide. Ora la mia vita deve ricominciare” : Fragile, piccola eppure incredibilmente forte: Francesca Fioretti si racconta a quasi otto mesi dalla morte di Davide Astori. Il 4 marzo scorso la sua vita è cambiata per sempre. Si è fermata, distrutta da un destino tragico e crudele, che le ha strappato via il compagno, l’amico, l’amante, ma soprattutto il padre di sua figlia. Da allora i giorni hanno iniziato a scorrere in modo diverso, segnati da un dolore che non passa, costante ...

