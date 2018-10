Ford Mustang Bullit | per una vita alla Steve McQueen

Ford Mustang Bullitt - C'era una volta l'America (e c'è ancora) : A 50 anni esatti dal cult movie Bullit, la Ford celebra la pellicola con una Mustang che porta lo stesso nome. Un concentrato dAmerica che, per fortuna, non muore mai. McQueen dreamin'. Cera una volta lAmerica. E, per fortuna, cè ancora. Tradotto in automobilese, vuol dire motore big block, V8 5.000 cc, trazione posteriore, cambio manuale, cofano chilometrico e sound inconfondibile. la Ford a ricordarci comera il modo ci concepire le auto ...

Ford Italia al Lucca Comics and Games con Mustang : Ford Italia sarà presente per la prima volta a Lucca Comics and Games, il festival internazionale del fumetto, cinema d’azione, illustrazione e gioco che, dal 31 ottobre al 4 novembre, animerà l’intera città di Lucca, coinvolgendo i visitatori nelle ambientazioni del mondo gaming e fantasy, per una cinque giorni letteralmente fantastica. La manifestazione, giunta alla […] L'articolo Ford Italia al Lucca Comics and Games con Mustang sembra ...

Ford Mustang - Cinque versioni elaborate al Sema di Las Vegas : L'appuntamento con il Sema dl Las Vegas è ormai alle porte e la Ford è pronta a presentare Cinque modelli speciali realizzati sulla base della Mustang. Per l'edizione 2018 dell'evento americano la Ford esporrà oltre 50 veicoli e sono 5 le Mustang elaborate: sono state realizzate in collaborazione con Galpin Auto Sports, CJ Pony Parts, CGS Motorsports, TJIN Edition e Bojix Design.Galpin Auto Sports per il trackday. La Mustang preparata da ...

Ford Italia partecipa al Lucca Comics con Mustang : ... da oltre 50 anni l'auto sportiva più venduta negli Stati Uniti, e, per il terzo anno consecutivo, incoronata come la vettura sportiva più venduta al mondo., ANSA, .

Ford Mustang RTR : incredibile giro record al Nurburgring effettuato in drift [VIDEO] : La straripante Mustang RTR da 912 CV è la prima vettura al mondo ad essere riuscita in questa impresa La Casa dell’Ovale blu conquista un altro incredibile e particolare record, ovvero effettuare un giro sull’iconico giro del Nurburgring completamente in drift. La protagonista di questa impresa è la potentissima Ford Mustang RTR, forte di un poderoso V8 5.0 litri sovralimentato in grado di sprigionare la bellezza di 912 CV. Il pilota ...

Ford svela il teaser del nuovo modello elettrico ispirato alla Mustang - : ... dedicato alla progettazione di veicoli elettrificati per i mercati di tutto il mondo. Darren Palmer è il Global Product Development Director del Team Edison di Ford, un gruppo di lavoro cross-...

Ford Mach 1 - il prossimo crossover sarà elettrico e assomiglierà alla Mustang : Magari, già solo qualche anno fa, un’idea del genere sarebbe stata difficile da concepire. Tuttavia, in Ford hanno deciso di osare e stanno lavorando a un crossover elettrico ispirato alla… Mustang, pony car per antonomasia, icona del motorismo americano, quello dei propulsori V8 con cilindrate pazze e una sete di benzina inesauribile. In pratica, gli ingegneri dell’Ovale Blu stanno provando a mischiare ciò che agli occhi dei “petrol-head” è ...

Ford - Il teaser di una Suv sportiva con le linee della Mustang : La Ford ha svelato il primo teaser della nuova crossover elettrica atteso sul mercato nel 2020. Nota per il momento con la sigla non definitiva Mach 1 e annunciata nel gennaio scorso, la Suv sportiva avrà nei suoi geni il Dna della Mustang, uno dei modelli simbolo della Casa americana.Il dna Mustang nella coda. Il bozzetto mostra soltanto il posteriore della vettura e svela forme da Suv coupé con un lunotto compatto e molto inclinato oltre ...

PIT STOP : le migliori Ford Mustang di tutti i tempi - FOTOGALLERY : 2013, Ford Mustang SHELBY GT500 - In un mondo post Hellcat, questa vettura sembra addomesticata, ma quando questo Shelby GT500 è uscito, ha scioccato il mondo dell'auto. Una Mustang di fabbrica con ...

Ford Mustang - La nuova Cobra Jet è la più veloce di sempre : Per celebrare i cinquant'anni della Mustang Cobra Jet la Ford americana ha realizzato una nuova versione da corsa della muscle car. La nuova Cobra Jet sarà prodotta in soli 68 esemplari, un numero che rende omaggio al 1968, anno dell'introduzione della coupé a Stelle e Strisce nelle drag race.La più veloce di sempre. Il modello celebrativo sarà disponibile unicamente nelle colorazioni OxFord White o Race Red abbinabili, a richiesta, agli ...

Ford Mustang a quota 10.000.000 di esemplari : Ford celebra la produzione del 10milionesimo esemplare dell’iconica Mustang, da 50 anni l’auto sportiva più venduta negli Stati Uniti, e, per il terzo anno consecutivo, vettura sportiva più venduta al mondo. L’esemplare numero 10.000.000, costruito presso il Flat Rock Assembly Plant Ford, in Michigan è una Mustang GT convertible Wimbledon White equipaggiata con motore V8 da […] L'articolo Ford Mustang a quota 10.000.000 di esemplari ...

Ford Mustang : la versione Nascar : News Ford Mustang, la coupé sportiva più venduta al mondo È il terzo anno consecutivo secondo i dati elaborati da IHS Markit tag Ford Ford Mustang

Ford Mustang - ecco la versione che correrà nella Nascar [FOTO] : ... categoria nella quale non aveva mai corso, limitandosi a gareggiare in classi inferiori e ad innumerevoli campionati sia su strada che in pista sparsi per il mondo. La Mustang Nascar Cup sostituirà ...