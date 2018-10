Fondi Lega | ex dipendente del Carroccio a The Post International | “Salvini sapeva e non

Fondi Lega - ex segretaria Bossi : "Dissi a Salvini che sparivano soldi"/ Daniela Cantamessa : "Non fece nulla" : Fondi Lega, ex segretaria Bossi: "Dissi a Salvini che sparivano soldi". Ultime notizie, la dipendente del Carroccio Daniela Cantamessa: "Non fece nulla"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:26:00 GMT)

Fondi Lega - l'ex segretaria di Bossi : «Dissi a Salvini che i soldi stavano sparendo - ma lui non fece nulla» : Daniela Cantamessa, ex segretaria storica di Umberto Bossi, ha accusato Roberto Maroni di aver dilapidato il patrimonio della Lega e Matteo Salvini di esserne al corrente, ma di non aver fatto nulla. ...

Fondi Lega - PG conferma pena per Belsito : 19.00 Il pg Luigi Cavadini Lenuzzi ha chiesto la conferma della condanna di primo grado (10 mesi) per l'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito per omessa dichiarazione dei redditi. Secondo l'accusa, avrebbe nascosto al Fisco oltre un milione di euro, soldi che erano nelle disponibilità della Lega Nord e della famiglia di Umberto Bossi.La vicenda giudiziaria si inquadra nella maxi inchiesta aperta nel 2012, quando emerse la truffa da 49 ...

Scuola - Gabriele ToccaFondi attacca Governo M5S-Lega su reddito cittadinanza : L’ex sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Gabriele Toccafondi, ha lanciato un duro attacco al Governo Movimento5Stelle-Lega, in merito alla riduzione delle ore alternanza Scuola-lavoro. Il 46enne deputato di Alternativa Popolare ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook, all’interno del quale ha accostato la (di fatto) eliminazione dell’alternanza Scuola lavoro al reddito di cittadinanza: ...

Manovra - Def alle Camere : duello Lega-M5s sui Fondi/ Ultime notizie - 9 miliardi per reddito - 7 mld per Fornero : Def alle Camere, tutte le Ultime notizie sulla Manovra: sfida Lega-M5s sui fondi, 9 miliardi per reddito cittadinanza e 7 per Quota 100-Fornero. Tria, "spingiamo su la crescita"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 10:52:00 GMT)

Fondi per la manovra - duello Lega-M5S : al Colle vertice con Draghi : Lo scontro è sul tesoretto da 16 miliardi , in piena euforia mercoledì notte erano diventati 20, saltato fuori dal vertice tra i due leader, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, ...

Genova - Salvini alla festa della Lega : 'Si possono trovare altri Fondi per questa città' : 'Tutti esperti, ma nessuno sa quanto costa un litro di latte' 'Tutti espertoni di economia ma non sanno quanto costa un litro di latte. Io non sono un genio, sono gli altri che erano pessimi, pensate ...

Bindocci - M5S - propone al nuovo commissario della Lega una commissione sui Fondi delle scuole : E vedendo cosa è successo in questi anni con le famose "scuole belle" ed a Lucca con la situazione del Paladini e Civitali , senza scordarsi il Leone XII, il dovere della politica locale di fare da ...

Quei 150mila euro di contributi al film sul leader gay. La Lega : "Se incita alla pedofilia - via i Fondi" : "Vigilerò affinché vengano effettuate tutte le opportune verifiche". Il sottosegretario alla Cultura, la leghista Lucia Borgonzoni, non è disposta a scucire un solo euro che possa finanziare un fil che incita alla pedofilia. Per questo, come scrive il Corriere della Sera, è pronta a stralciare il contributo di 150mila euro che il ministero dovrebbe versare a Gli anni amari, il film di Andrea Adriatico che ripercorre la vita di Mario Mieli, ...

"Una storia di mani" : al via la campagna di raccolta Fondi della Lega del filo d'Oro : Per la campagna sono scesi in campo, oltre ai testimonial storici come Renzo Arbore e Neri Marcoré, alcuni tra i direttori...

“Una storia di mani” al via la campagna di raccolta Fondi della Lega del Filo d’Oro : Poter garantire un intervento precoce ai bambini sordociechi da zero a 4 anni e ridurre le liste d’attesa, che oggi possono arrivare fino a 18 mesi[1], significa poter agire tempestivamente già nella primissima infanzia sulle abilità residue ed offrire così le migliori garanzie di recupero. Ma anche, al contempo, incrementare i posti da 56 a 80 per accogliere un numero maggiore di persone adulte sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Si ...

Decreto Genova - i Fondi per il Terzo Valico che fanno litigare M5S e Lega : Nelle bozze spunta un anticipo di 791 milioni per realizzare l’opera ferroviaria. E adesso i pentastellati temono di perdere il sostegno dei movimenti vicini ai No Tav