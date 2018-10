Flavio Bucci | “Non ho più soldi | ho speso tutto in donne | vodka e cocaina Ora vivo in

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 ottobre 2018) “La vita è una ed è tua, puoi farci quello che vuoi”. A dirlo è l’attore, uno che in questi 71 anni la vita l’ha vissuta davvero intensamente, tanto che c’è voluto un docu-film in uscita per raccontarla tutta. Diventato famoso per aver interpretato il pittore Ligabue in tv, ora vive quasi in miseria in una casa famiglia nel litorale di Fiumicino, come ha rivelato in una lunga intervista al Corriere della Sera. “In teatro guadagnavo anche due milioni al giorno. Per fortuna hoin, manco tanto, che me la davano gratis,. Scarpe e cravatte che non mettevo mai. Mi sparavo cinque grammi di coca al giorno, solo di polvere avrò bruciato 7 miliardi. L’alcol mi ha distrutto? Mah, ha mai provato a ubriacarsi? È bellissimo”, rivela. “Lasci perdere discorsi di morale, che non ho – continua ...