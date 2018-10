Flavio Bucci | la confessione del Ligabue in tv | ‘Non ho più soldi’

tvzap.kataweb

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Dal successo con lo sceneggiato Rai del 1977 in cui interpretava il pittorea una casa famiglia sul litorale di Fiumicino: è la parabola di, 71 anni, sulla cui vicenda artistica e umana è in arrivo un film documentario che viene presentato alla Festa del Cinema di Roma sabato 20 ottobre. “… Per fortuna ho speso tutto in donne, manco tanto, che me la davano gratis, vodka e cocaina. Scarpe e cravatte che non mettevo mai” è ladell’uomo.e il rapporto con alcol e droga Una vita al limite quella di, che malgrado ora si ritrovi a vivere in una casa famiglia non sembra aver rimpianti per i suoi eccessi del passato, compresi quelli con alcol e droga come spiega in un’intervista al Corriere della Sera: Mi sparavo cinque grammi di coca al giorno, solo di polvere avrò bruciato 7 miliardi. L’alcol mi ...