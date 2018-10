Flavio Bucci | Amavo Tognazzi | odiavo Sordi | che noia Moretti L' attore si

huffingtonpost

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Serve "Una vita spericolata" di Vasco Rossi per descrivere l'esistenza dell'su cui uscirà presto un docu-film. Lui che divenne famoso interpretando il pittore Ligabue in tv, ora vive quasi in miseria in una casa famiglia nel litorale di Fiumicino. Si racconta al Corriere della sera.Per fortuna ho speso tutto in donne, manco tanto, che me la davano gratis, vodka e cocaina. Scarpe e cravatte che non mettevo mai. Mi sparavo cinque grammi di coca al giorno, solo di polvere avrò bruciato 7 miliardi. L'alcol mi ha distrutto? Mah, ha mai provato a ubriacarsi? È bellissimo. Lasci perdere discorsi di morale, che non ho. E poi cos'è che fa bene? Lavorare dalla mattina alla sera per arricchire qualcuno? Non sono stato un buon padre, lo so. Ma la vita è una somma di errori, di gioie e di piaceri, non mi pento di niente, ho amato, ho riso, ho ...