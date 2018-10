Fisco | si va verso un nuovo Cdm-verità | Lega | Norme note a tutti | non cambia

Verso la Manovra 2019 : le misure su imprese - pensioni e Fisco : Settimana di fuoco per il Governo, sempre più vicino alla presentazione del documento di economia e finanza (Def), dal quale si potrà iniziare a capire in concreto (dopo mesi di molto parlare), le reali misure che compariranno nella Legge di bilancio 2019 e, soprattutto, le coperture finanziarie per attuarle: cioè dove si prenderanno i soldi per mantenere le promesse con gli italiani (per dirla alla Di Maio) e quanto si intende spendere. Già dal ...