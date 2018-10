Firenze | uccise il trans con quasi 100 coltellate | la corte d’appello riduce la pena a 28

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Ladi assise di appello diha ridotto da 30 a 28 anni, laper Mirco Alessi, l’artigiano fiorentino 45enne che il 29 giugno 2016con 94ilessuale Gilberto Manoel da Silva, 45 anni brasiliano, e la con altri 18 fendenti la dominicana Mariela Josefina Santos Cruz, 27 anni, in un appartamento di via Fiume, vicino alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. Nella stessa vicenda riuscì a salvarsi gettandosi da una finestra e rimanendo così ferita un’altra donna dell’appartamento. Alessi – condannato per omicidio e tentato omicidio pluriaggravato – ha risarcito con somme in denaro le famiglie delle due vittime e, di recente, anche la terza persona coinvolta. Il processo di primo grado era stato raccontato in una delle ultime puntate di Un giorno in Pretura, il programma di Rai3. Sulla sentenza di primo grado la procura di...