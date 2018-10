Fingers è il nuovo brano di Zayn Malik | testo e audio del nuovo estratto dal secondo

optimaitalia

: Buon pomeriggio a tutti sulle note di un nuovo inedito targato @zaynmalik ?? Si tratta di #Fingers e noi già lo amia… - team_world : Buon pomeriggio a tutti sulle note di un nuovo inedito targato @zaynmalik ?? Si tratta di #Fingers e noi già lo amia… - SonyMusicItaly : .@zaynmalik ?? E' appena uscito un nuovo brano: #Fingers ? L'avete già ascoltato? ?? - mtvitalia : Con #Fingers Zayn ci ha di nuovo colpiti e affondati ?? -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Si intitolaildied è disponibile in streaming e in digital download in tutto il mondo da oggi, giovedì 12 ottobre.A sorpresa, oggi è disponibile ildiche anticipa ildisco di inediti da solista, attesissimo dai fan. Ex componente degli One Direction,ha lasciato il gruppo in pieno tour e i ragazzi hanno proseguito i concerti in quattro per chiudere l'elenco degli eventi già programmati. Al termine delle attività promozionali, anche i One Direction hanno deciso di fermarsi e i componenti hanno scelto di intraprendere la carriera solista.Louis Tomlinson, Liam Payne, Harry Styles e Niall Horan hanno seguito la scia del dimissionarioe preso una pausa dai progetti mondiali con il gruppo per prediligere pause e/o carriere soliste. Perarriva oggi ildaldisco di ...