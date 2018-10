Figurine Panini | domani in edicola la nuova collezione “Fifa 365”

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 ottobre 2018) EsceinFifa 365“, ladidedicata al top del calcio mondiale su licenza ufficiale Fifa. Questa raccolta è composta da 468, di cui 182 speciali: olografiche, fustellate ed effetto gold. Grazie al particolare formato, questecontengono circa 500 immagini diverse di giocatori e squadre, con riferimento a 22 tra i più importanti e titolati club al mondo. Ben 3 sono i team del campionato italiano: Juventus, Inter e Napoli. Lepotranno essere raccolte in un elegante album di 64 pagine, con una copertina di grande impatto grafico dove campeggiano Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Luka Modric, Kylian Mbappé e Robert Lewandowski. Nell’album, ogni club è innanzitutto presentato da due sezioni speciali, in cui appaiono l’emblema ufficiale in un innovativo formato circolare per la sezione ...