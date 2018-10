Figc | Uva | “il calcio italiano è ripartito”

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 ottobre 2018) "Ilnon è all'anno zero, ma molto più avanti di quanto si immagini". Lo ha messo in chiaro il dg della, Michele Uva, a pochi giorni dall'elezione per la guida della Feder, in cui Gabriele Gravina si presenta come unico candidato. "Ilnon deve ripartire, è già ripartito – ha spiegato Uva – ed è anche un benchmark per altre federazioni, come quella tedesca, che è venuta a studiare il nostro modello organizzativo, o quella inglese, che ci ha chiesto come organizziamo le seconde squadre".