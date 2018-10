FESTA DI ROMA 13 - Il programma del 19 ottobre

FESTA del Cinema di Roma - 10 giorni di film e grandi nomi : Dal 18 al 28 ottobre, all'Auditorium Parco della Musica, la 13esima edizione. Tra le star più attese Martins Scorsese, Cate...

Parte la FESTA del Cinema di Roma - 10 giorni di incontri ed eventi : Tutto pronto per il via della tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma . Da oggi fino al 28 ottobre, l' Auditorium Parco della Musica ospiterà proiezioni, incontri, eventi, mostre, convegni ...

Roma caput cinema : parte la FESTA tra film - incontri e red carpet : Sette estranei, ciascuno con un segreto da tener nascosto, si incontrano in un hotel fatiscente in una notte che sarà decisiva per tutti. È con questa storia, ovvero con il film Bad Times at the El ...

FESTA ROMA - storie di gender e omofobia : Roma, 17 OTT - Teenager omosessuali vittime di terapie di 'rieducazione' , Boy Erased con Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe e The miseducation of Cameron Post con Chloe Grace Moretz, , un ...

FESTA del Cinema di Roma - Bad Times at The El Royale di Drew Goddard inaugura il programma della Selezione Ufficiale : Al via la tredicesima edizione della Festa del Cinema, Antonio Monda: “Ottimo andamento per le prevendite: +8% di biglietti acquistati” Al via domani, giovedì 18 ottobre, la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si terrà fino al 28 ottobre con la direzione artistica di Antonio Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma guidata da Laura Delli Colli, con Francesca Via, Direttore Generale. L’Auditorium Parco della Musica ...

Per Every Child is My Child Emma Marrone - Daniele Silvestri e altri artisti il 18 ottobre alla FESTA del Cinema di Roma : Ha inizio domani 18 ottobre la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il programma è vasto e colmo di appuntamenti, e da non perdere c’è sicuramente l’evento Every Child is My Child dedicato a “Live for Syria”. Every Child is My Child onlus è una compagnia di attori, di cantanti, di musicisti, di artisti e anche cittadini che in comune hanno il grande desiderio di esporsi e fare qualcosa di concreto per i bambini che vivono in ...

FESTA del Cinema di Roma : Venerdì 19 ottobre ‘Il mare della nostra storia’ di Giovanna Gagliardo -100 anni di storia d’Italia visti dalla Libia : Roma – C’è un luogo che guarda l’Italia e che dall’Italia è costantemente guardato. Uno sguardo fatto di brame, di scontri di incontri e di seduzioni. Uno sguardo che ha significato l’inferno della guerra, e l’eden di una nuova piccola patria. Questo luogo è la Libia. Il film, attraverso immagini d’archivio toccate dall’incanto, sequenze d’attualità entrate nella memoria, testimonianze ...

FESTA DI ROMA 13 - Gli appuntamenti della Roma Lazio Film Commission : ... scenografi, costumisti, giornalisti e scrittori che raccontano la location del Lazio a cui sono più affezionati dando consigli utili a tutti i ragazzi che si vogliono avvicinare al mondo del cinema. ...

Roma - una FESTA con cento amici per i 73 anni di carriera di Sandra Milo : Una diva senza tempo, Sandra Milo. Un party che si è trasformato in una sorta di viaggio a spasso nel tempo in quella leggendaria 'Dolce vita' Romana fatta di storie, celebrità, locali affollati, ...

Videocittà : l’altra “FESTA di Roma” tra cinema - arte - moda : 114 eventi in dieci giorni (19-28 ottobre), 45 masterclass a cui parteciperanno noti premi Oscar (Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Ennio Morricone, Gianni Quaranta, Pierre Bismuth, Gabriella Pescucci, Allah Rakha Rahman), 1400 studenti attivi e oltre 200 guest star italiane e internazionali. Questi sono i numeri di Videcittà, la rassegna culturale diffusa a Roma, voluta da Francesco Rutelli (presidente Anica). Una Festa nella che attraversa ...