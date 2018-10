Ferrovie | Rfi | ripresa circolazione su linea Milano-Chiasso

Ferrovie : Grimoldi (Lega) - rete lombarda trascurata da Rfi : Milano9, 5 ott. (AdnKronos) - "E’ incredibile che sulla rete ferroviaria lombarda, gestita da Rfi, si continuino a verificare guasti, è incredibile che per anni Rfi abbia trascurato le linee lombarde, come ha spiegato il governatore lombardo Attilio Fontana (‘le nostre strutture sono state abbandona

Ferrovie DELLO STATO/ Più di 1.000 posti di lavoro in Rfi. Assunzioni aumentate grazie ai sindacati : FERROVIE DELLO STATO, più di 1000 Assunzioni previste in Rfi. Più della metà dei posti di lavoro saranno assegnati già quest'anno, spiegano i sindacati(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 12:07:00 GMT)

Ferrovie : Toninelli - su passaggi livello Rfi intervenga : Milano, 21 set. (AdnKronos) - “Dopo l’ennesimo caso in Lombardia di un passaggio a livello rimasto aperto durante il transito dei treni, sono tornato a chiedere a Rfi di agire tempestivamente per i necessari adeguamenti tecnologici su queste linee ormai obsolete. Episodi come quelli di questi giorni

Ferrovie : Mit su passaggi livello in Lombardia - mandato a Rfi di intervenire : Roma, 12 set. (AdnKronos) - "E’ all’attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il problema, emerso in questi giorni in Lombardia, di passaggi a livello rimasti aperti durante il transito di treni. Da subito il ministero si è attivato per capire le cause e intervenire". Così in una

Ferrovie - firma Accordo Quadro Calabria-RFI e posa "primo palo" elettrificazione linea Jonica : E' stato firmato oggi l'Accordo Quadro con la posa del "primo palo" per l'elettrificazione della linea Jonica Reggio Calabria-Taranto , infrastruttura chiave per la rete ferroviaria del mezzogiorno. ...

Ferrovie : Rfi - completati interventi - stazione Brescia più accessibile : Milano, 27 ago. (AdnKronos) - È attivo da ieri, nella stazione di Brescia, un nuovo apparato centrale computerizzato per la gestione e il controllo della circolazione ferroviaria. Lo rende noto Rfi, precisando che il nuovo impianto, tra i sistemi di massimo livello tecnologico nel settore del segnal

Ferrovie : Rfi - completati interventi - stazione Brescia più accessibile (2) : (AdnKronos) - completati anche i lavori di realizzazione dei due marciapiedi a servizio dei binari 13, 14, 15 e 16 dotati di nuove pensiline e attrezzati con nuovo impianto per l’informazione al pubblico e nuova illuminazione a led. I marciapiedi, tutti innalzati a 55 cm dal piano binari, lo standar

Ferrovie - Anas - Gentile - RFI - : Legittime le riflessioni del Governo : Teleborsa, - "Penso che sia legittimo ripensare" a una possibile revoca del trasferimento del controllo di Anas a Ferrovie dello Stato . Lo ha detto Maurizio Gentile , Amministratore Delegato e ...