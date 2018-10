Fedez contro Striscia La Notizia per la battuta sul figlio | Evitabile La

Fedez contro Striscia la notizia : Fedez si è ha messo contro il tg satirico “Striscia la notizia”perché è stata fatta una battuta che riguardava il piccolo Leone reduce di un’intervento all’orecchio, al rapper non è piaciuta la battuta e ha risposto su social”: “Non sapete quello che ha vissuto una famiglia prima di arrivare ad un’operazione del genere, io francamente l’avrei evitato”. La battuta fatta da Striscia ironizzava sul fatto che Leoncino abbia dovuto sottoporsi a un ...

Striscia la Notizia - Ezio Greggio e la battuta al vetriolo contro Fedez : 'Eliminatele' - il rapper s'infuria : Un piccolo caso si abbatte su Striscia la Notizia , il tg satirico di Canale 5. Tutta colpa di una battuta di Ezio Greggio in apertura della puntata di mercoledì 17 ottobre sull'intervento ai timpani ...

Fedez contro Striscia La Notizia : il cantante difende il figlio dalle battute sulla sua operazione. Guarda il VIDEO : Fedez contro Striscia la Notizia, difende Leone dopo le battute sulla sua operazione all’orecchio di Redazione Web / pubblicato 2 ore fa Fedez, non ha per niente digerito l’infelice battuta di Striscia la Notizia... L'articolo Fedez contro Striscia La Notizia: il cantante difende il figlio dalle battute sulla sua operazione. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

“Leone sordo per non ascoltare la tua musica” : Fedez sbotta contro la battuta di ‘Striscia La Notizia’ sul figlio [VIDEO] : Fedez inviperito per la battuta su Leone e la sua sordità: l’intervento del rapper su Instagram commenta la scelta “Striscia La Notizia” Una battuta sicuramente di pessimo gusto quella che ha interessato Fedez e di conseguenza anche Leone. Dopo l’intervento all’orecchio del piccolo figlio di Chiara Ferragni e del rapper, i follower più cattivi e meno sensibili si sono accaniti sulla musica del cantante ...

Fedez e Diesel lanciano una collezione contro gli haters : Fedez non sarà l'unico a partecipare a questo progetto: nel mondo, sono stati coinvolti anche altri grandi artisti che si sono prestati al gioco trasformando gli insulti in capi d'abbigliamento. ...

Ferragni-Evian - Codacons controbatte a Fedez : scatta l'interrogazione parlamentare di FdI : Il caso Ferragni - Evian o Fedez - Codacons che dir si voglia continua a far discutere il bel Paese. Quella che fino ad un paio di giorni fa altro non sembrava che la più classica delle battaglie mediatiche dei cosiddetti 'Ferragnez', tra le tante che Chiara Ferragni e Fedez hanno affrontato sui social negli ultimi anni, si sta gradualmente spostando verso il terreno politico. Il presidente del Codacons Carlo Rienzi ha, infatti, replicato in ...

Chiara Ferragni : il Codacons contro l'acqua firmata - per Fedez è una caccia alle streghe : l'acqua Evian firmata da Chiara Ferragni ha suscitato un vespaio di polemiche in rete e sui social da quando ieri pomeriggio si è diffusa la notizia del lancio di un'acqua prodotta dalla nota azienda e venduta in confezioni con la firma della Ferragni al prezzo di 8 euro a bottiglietta, una cifra che ha suscitato malcontento e grandi polemiche sui social, dove in molti hanno gridato allo scandalo. In queste ore è sceso in campo anche il ...

Chiara Ferragni : il Codacons contro l'acqua firmata - per Fedez è una caccia alle streghe : l'acqua Evian firmata da Chiara Ferragni ha suscitato un vespaio di polemiche in rete e sui social da quando ieri pomeriggio si è diffusa la notizia del lancio di un'acqua prodotta dalla nota azienda e venduta in confezioni con la firma della Ferragni al prezzo di 8 euro a bottiglietta, una cifra che ha suscitato malcontento e grandi polemiche sui social, dove in molti hanno gridato allo scandalo. In queste ore è sceso in campo anche il ...

Acqua Evian by Chiara Ferragni - Fedez contro le polemiche dei finti moralisti : il rapper tra sarcasmo e… banane! [VIDEO] : La polemica sulla costosa Acqua ‘firmata’ da Chiara Ferragni impazza sul web, la risposta di Fedez alle illazioni dei follower tra ironia e sarcasmo Chiara Ferragni ha stretto una collaborazione con Evian, marca francese di acque minerali, circa un anno fa. Da questa partnership è nata la tanto criticata bottiglia d’Acqua personalizzata dai loghi caratteristici della fashion blogger italiana (VEDI QUI), che sta impazzando ...

X-Factor - cantante contro Ferragni. E la reazione di Fedez fa riflettere : Chiara Ferragni o la ami o la odi. E i suoi 15 milioni di follower sono la prova che l'influencer piace e molto. Ma c'è pure chi con Chiara ha qualche problema. Come Simone, una nuova protagonista di X Factor, che in un suo brano - dopo una serie di citazioni un po' scontate - se la prende pure con la moglie di Fedez. Ed è proprio il rapper a intervenire, per stroncare la concorrente: "Voglio partire dall'analisi del testo - dice - faccio un ...

Fabrizio Corona contro Fedez : Fabrizio Corona pubblica spesso stories su “Instagram”: e ieri, durante l’intervista di Maurizio Costanzo a Fedez, Corona si è lasciato sfuggire diversi commenti al riguardo, dal divano di casa sua mentre guardava la tv. «Sto guardando L’Intervista – ha esordito Corona – Il titolo di questo programma è L’Intervista, vuol dire che se uno va a fare l’intervista, non è che va a fare l’intervista e non fa l’intervista, altrimenti ...

Corona contro Fedez : attacchi e critiche durante L’Intervista di Maurizio Costanzo : Corona attacca Fedez durante L’Intervista di Maurizio Costanzo: Fabrizio non risparmia critiche al rapper L’ospitata di Fedez a L’Intervista di Maurizio Costanzo pare che non sia piaciuta particolarmente a Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi infatti, comodamente seduto sul divano di casa sua, non ha certo risparmiato critiche al rapper durante la sua apparizione in […] L'articolo Corona contro Fedez: attacchi e ...

Mattino 5 : Cecchi Paone contro Fedez e Chiara Ferragni : Alessandro Cecchi Paone a Mattino Cinque critica Fedez e Chiara Ferragni E’ appena terminata la primissima puntata della nuova edizione di Mattino 5 condotta da Federica Panicucci e dal giornalista Francesco Vecchi. E nella seconda parte della trasmissione c’è stato il consueto talk show con tanti ospiti. L’argomento trattato è stato l’evento dell’anno: il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni celebrato nella ...

Selvaggia Lucarelli contro Fedez per il massacro degli haters sui social : “Denuncio due ragazze per minacce di morte” : Ancora un'invettiva di Selvaggia Lucarelli contro Fedez, stavolta fuor di ironia e per affrontare un tema serio, quello dell'odio che scorre a fiumi sul web. L'editorialista del Fatto Quotidiano mostra a tutti sulla sua pagina Facebook l'invasione di commenti sprezzanti, violenti e volgari che ha subito dopo un pezzo sulle nozze della coppia: "Un consistente numero di ragazzi e ragazze (soprattutto ragazze sui 18/30 anni) è venuto qui ad ...