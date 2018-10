Fattori che favoriscono lo sviluppo di cirrosi nei soggetti con emocromatosi ereditaria

La Fattori a robot che produce lattuga idroponica sotto casa - quasi tutto automatico : Ha aperto negli Stati Uniti la prima fattoria robot izzata, creata dalla società Iron Ox. Sfruttano la coltura idroponica e la robot izzazione per produrre in 800 metri quadri (al coperto) circa 26.000 pezzi di verdure a foglia verde l’anno. È un modo insolito per presentare questi dati perché in genere si parla di peso, ma si può dire che per produrre la stessa quantità una coltura tradizionale richiederebbe molto più spazio; un vantaggio ...

Perché i Fattori invisibili della produttività sono ancora deboli : Il nostro paese è previsto crescere nella media del biennio 2018-2019 intorno all'1,2 per cento, il tasso più basso dell'intera zona euro. Meglio di noi farà anche la Grecia. Un modo per capire le ...

Il caso Casalino rilancia il modello Elena Fattori - 5 stelle ribelle ma anche no : ... rei di aver espresso qualche perplessità rispetto all'audio in cui Rocco Casalino , portavoce del premier, minacciava di vendetta i tecnici del ministero dell'Economia. "La veemenza esiste,...

Svizzera : incendio in Fattoria - morte 60 mucche : In Svizzera una fattoria è stata completamente distrutta dalle fiamme la notte scorsa a Montévraz: non si segnalano feriti ma nell’incendio sono morte circa 60 mucche, secondo quanto reso noto dalla polizia cantonale friburghese. All’arrivo dei vigii del fuoco la struttura era già completamente avvolta dalle fiamme. Aperta un’inchiesta per stabilire le cause del rogo. L'articolo Svizzera: incendio in fattoria, morte 60 mucche ...