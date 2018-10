Fantacalcio; Consigli Formazione 9^ Giornata Serie A 2018-19 | Arriva Juric | enigma Ventura

Sampdoria - Tonelli : “Vi svelo i miei consigli per il Fantacalcio. Quando prendo un giallo…” : Mai banale Lorenzo Tonelli, il difensore è stato protagonista di una simpatica intervista ai microfoni di Fantagazzetta. Poco utilizzato da Sarri nella scorsa stagione a Napoli, ora Tonelli sta vivendo una rinascita dal punto di vista calcistico: titolare indiscusso con la Samp (con il quale ha segnato anche il gol vittoria nella trasferta di Bergamo, […] L'articolo Sampdoria, Tonelli: “Vi svelo i miei consigli per il fantacalcio. ...

Consigli Fantacalcio - 8^ giornata : chi schierare : Con l’arrivo ormai imminente dell’ottava giornata del campionato di Serie A, i fantallenatori di tutta Italia si apprestano a definire gli ultimi dubbi di formazione e a comunicare i propri schieramenti. Ecco i nostri Consigli in merito alle partite che si disputeranno nel prossimo weekend: si inizia stasera alle 20:30 con Torino-Frosinone. Torino-Frosinone (Belotti, Campbell) – Il capitano granata non ha ancora segnato ...

Fantacalcio : i consigli per la formazione dell’8a giornata : Arriva l’8a giornata del campionato di calcio di Serie A. Ecco i consigli per la formazione del Fantacalcio. Tre da schierare Andrea Belotti. Il Gallo ha voglia di tornare a cantare con continuità e l’8a giornata di campionato gli offre la più ghiotta delle occasioni. All’Olimpico Grande Torino arriva infatti il Frosinone, peggior difesa del campionato. Non schierare Belotti al Fantacalcio sarebbe una follia. Krzysztof Piatek. ...

Fantacalcio : Consigli Formazione 8^ Giornata Serie A 2018-19 : Dybala e Dzeko da brividi : In questo incerto inizio di stagione le più grandi delusioni fantacalcistiche sono arrivate proprio da quei due, Dybala e Dzeko. In campionato appena un gol a testa, voti bassi, preoccupanti segnali di nervosismo (il romanista) e inquietanti panchine (lo juventino). Certo non basteranno i tre gol di martedì a cancellare tutte le perplessità settembrine ma di sicuro prestazioni del genere sono un ottimo segnale. Chi fino a qualche giorno fa ...

Consigli Fantacalcio : chi schierare 7a giornata Serie A : Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A vive la sua 7a giornata. Ecco i Consigli per il fantacalcio. Tre da schierare Cengiz Under. In grande forma, straripante col Frosinone (1 gol e 1 assist), viene confermato titolare nel derby. Contro la Lazio non ha mai giocato e alla sua prima occasione potrebbe già lasciare il segno. Mauro Icardi. Sì, ancora lui. Maurito si è sbloccato su rigore contro la Fiorentina e ora la sua Inter ospita il ...

Consigli Fantacalcio - 7^ giornata : chi schierare : Il turno infrasettimanale è già alle spalle e le squadre di Serie A si apprestano a tornare in campo per la settima giornata di campionato, così i fantallenatori devono già predisporre il tutto per inserire nuovamente le loro formazioni. Il programma del campionato prevede un paio di grandi match come il derby della Capitale tra Roma e Lazio e lo scontro al vertice tra Juventus e Napoli. Di seguito i nostri Consigli per i fantallenatori ...

Fantacalcio : Consigli Formazione 7^ Giornata Serie A 2018-2019 : Roma-Lazio e Juventus-Napoli ma i bonus arrivano da Milano : Se giustamente l’attenzione degli appassionati di calcio sarà tutta per i big match di sabato, altri incontri turberanno le fantasie dei fantaallenatori. Icardi e compagni ospitano il Cagliari e si prevedono momenti difficili per il pur ottimo Cragno. Ugualmente Piatek, impegnato in terra frusinate, non dovrebbe avere troppi problemi a incrementare i suoi record. Insomma ricordatevi, la Serie A non è la Premier e grandi incontri non ...