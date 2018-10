Fake news e troll russi e iraniani | Twitter pubblica 10 milioni di messaggi

Ben 10 milioni di Fake news vengono pubblicate su Twitter : Il social network dei famosi Tweet è sotto accusa per la pubblicazione di troppe Fake News, le classiche bufale nostrane, che hanno anche interferito con le elezioni USA del 2006 Ben 10 milioni di Fake News vengono pubblicate su Twitter Nuova ondate di polemiche sulle Fake News online ed ora nell’occhio del ciclone c’è Twitter, […]

ELISA ISOARDI E IL TUMORE/ Foto : a La prova del cuoco ritrova il sorriso dopo la Fake news : ELISA ISOARDI e il TUMORE: la conduttrice de La prova del cuoco smentisce duramente l'intervista sulla malattia che l'avrebbe colpita qualche anno fa.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:05:00 GMT)

Se un governo è poco credibile non basteranno le Fake news a salvarlo : Un tweet del direttore Cerasa di qualche giorno fa, preso dal 15mo rapporto Censis sulla Comunicazione, mi fa ritornare all'annoso problema delle fake news e della post-verità, il capro espiatorio di ...

Francesco Pira presenta il suo libro su giornalismo e Fake news : Parla di giornalismo e fake news il nuovo libro del giornalista e sociologo Francesco Pira. La presentazione sabato 27 ottobre a Licata

L'ira della Isoardi : "Un tumore? Fake news" : Un'intervista di quattro anni fa rispuntata oggi su social media e giornali online fa infuriare Elisa Isoardi . ' Mi ha detto che avevo un tumore , un grosso polipo che stava compromettendo parte ...

Twitter pubblica 10 milioni tweet dopo le indagini sulle Fake news : Twitter intende 'incoraggiare ricerche e investigazioni aperte a esperti di tutto il mondo'. Twitter, come Facebook, dal 2016 a oggi ha alzato la guardia, individuando diverse campagne, rivelatesi ...

Bublé - lo staff smentisce il ritiro : una Fake news : Michael Bublé non si ritira. Lo staff del crooner canadese, dopo la diffusione dell'intervista di alcuni giorni fa al Daily Mail in cui dichiarava che l'album Love, in uscita, sarebbe stato l'ultimo, ...

