Fair play finanziario | ecco tutte le squadre escluse e sanzionate dall' Uefa

Pugno duro dell’UEFA : Rubin Kazan squalificato dalle coppe per violazione del Financial Fair play : Pugno duro dell’UEFA contro il Rubin Kazan che è stato penalizzato con un anno di esclusione dalle coppe L’Uefa ha squalificato per 1 anno il Rubin Kazan per violazione delle regole sul Financial fair play. Al club, attualmente quinto nel campionato russo, sarà interdetta la partecipazione alle competizioni continentali se si dovesse qualificare nei prossime due anni. Adesso spetta al Rubin Kazan decidere se accettare la ...

Barbara d'Urso e Mara Venier - il Fair play ai tempi degli ascolti di Domenica Live e Domenica In : "Il quarto appuntamento stagionale con Domenica Live vince la fascia con una media complessiva del 15.25% di share. Dalle ore 14.29 alle ore 18.32 Canale 5 è la rete più vista del pomeriggio Domenicale". "Ancora un successo per la Domenica In di Mara Venier su Rai1 che con 2 milioni 143 mila spettatori e il 15,5% di share si conferma il programma più visto della sua fascia oraria". Avete letto bene, anche questa settimana, tanto per ...

Genoa-Samp - derby del Fair play a calcio balilla per partnership con Peroni : Alla conferenza ha partecipato anche il delegato allo sport del Comune di Genova, il Consigliere Stefano Anzalone, confermando e rafforzando l'importanza dello sport ed i suoi valori. Durante l'...

Domenica In e Domenica Live - la sfida tra Barbara D’Urso e Mara Venier continua ma niente più Fair play - anzi… : Era il 14 settembre quando Barbara D’Urso sui social scriveva: “Mancano due giorni. In bocca al lupo a Mara Venier e in bocca al lupo a me”. Si riferiva, è scontato, all’imminente sfida tra la “sua” Domenica Live, in onda su Canale 5, e la Domenica In della sua amica Mara, in onda su Rai 1. La vigilia era stata resa viva da numerose interviste, nelle quali le due colleghe-amiche si ripetevano, quasi all’unisono, “vincerà lei perché è più brava”. ...

Lilli Gruber - pesante battuta sulla Palombelli : 'Io tutte le sere...' - addio Fair play : Intervenendo al programma Un Giorno da Pecora , in onda su Rai Radio1, Lilli Gruber non nasconde la sua soddisfazione per la sfida dell'access prime time televisivo. "La trasmissione di Barbara ...

Fair play Finanziario – PSG nuovamente nei guai : l’UEFA riapre l’inchiesta sugli acquisti folli di Neymar e Mbappè : Il Paris Saint Germain nuovamente nel caos per le violazioni del Fair Play Finanziario Non termina l’incubo per il PSG: il club francese nuovamente nell’occhio del ciclone per le violazioni del Fair Play Finanziario. L’UEFA ha infatti deciso di sottoporre il Paris Saint Germain ad un ulteriore controllo dopo gli arrivi dell’anno scorso di Mbappè e Neymar, per oltre 400 milioni di euro. Il club francese sarebbe ...

Fair play finanziario - la Uefa riapre il caso Psg : subirà "ulteriore esame" : Ancora una volta i riflettori della Uefa puntano sul Paris Saint-Germain. Il club francese, già sotto il controllo per presunte violazioni del Fair play finanziario dopo gli arrivi di Neymar e Mbappé ...

Francesco Totti "rimprovera" il figlio dopo il gesto di Fair play : "Io avrei segnato - poi…" : 'Io gli ho detto 'non sei mio figlio'. Io avrei segnato e poi sarei andato dal portiere…' . Francesco Totti scherza così, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai Uno, sul gesto di fair ...

Francesco Totti "rimprovera" il figlio dopo il gesto di Fair play : "Io avrei segnato - poi euro " : 'Io gli ho detto 'non sei mio figlio'. Io avrei segnato e poi sarei andato dal portiere…' . Francesco Totti scherza così, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai Uno, sul gesto di fair ...

Totti sul Fairplay del figlio : 'Io avrei segnato - poi sarei andato dal portiere' : Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 1, Francesco Totti ha commentato con ironia il gesto di Fairplay del figlio Cristian che di fronte al portiere in difficoltà si è fermato rinunciando al ...

Francesco Totti - ironia sul Fairplay di Cristian : «Non sei figlio mio - io avrei segnato» : Francesco Totti ha commentato con ironia il gesto di fairplay del figlio Cristian che, durante un torneo giovanile, di fronte al portiere in difficoltà si è fermato rinunciando al goal. Totti jr ...

Totti da Fazio scherza sul Fair play del figlio : "Io avrei segnato" : L'ex capitano giallorosso irresistibile a 'Che tempo che fa'. Giovedì, il suo compleanno, presenterà la sua autobiografia in un evento al Colosseo

Francesco Totti sul Fairplay di Cristian : «Non sei figlio mio - io avrei segnato» : Francesco Totti ha commentato con ironia il gesto di fairplay del figlio Cristian che, durante un torneo giovanile, di fronte al portiere in difficoltà si è fermato rinunciando al goal. Totti jr ...

Che tempo che fa - Francesco Totti sul Fairplay del figlio Cristian : “Io avrei segnato - poi sarei andato dal portiere” : Ospite domenica sera di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 1, Francesco Totti ha commentato con ironia il gesto di fairplay del figlio Cristian che di fronte al portiere in difficoltà si è fermato rinunciando al goal: “ Gli ho detto: non sei mio figlio, io avrei segnato e poi sarei andato dal portiere. Scherzo dai, ha fatto bene” L'articolo Che tempo che fa, Francesco Totti sul fairplay del figlio Cristian: “Io avrei segnato, poi sarei ...