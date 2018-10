Fabri Fibra e Eminem oggi compiono gli anni | qualche anno fa stavano per incontrarsi

Blastingnews

(Di giovedì 18 ottobre 2018), 17 ottobre 2018, non è un giorno qualunque per gli appassionati di hip hop. Non lo è mai il 17 ottobre, dato che esattamente 46fa a St. Joseph nasceva Marshall Mathers, noto ai più come, sicuramente il rapper bianco per eccellenza VIDEO, oltre che essere a livello globale uno dei più iconici e rappresentativi artisti hip hop di sempre. Quattropiù tardi, sempre il 17 ottobre, nasceva a Senigalliazio Tarducci, tutt'ora uno dei rapper più conosciuti d'Italia, e probabilmente l'artista che più di ogni altro nel primo decennio del nuovo millennio ha contribuito allo sdoganamento del Rap italiano a livello mainstream, gettando le basi per la futura esplosione del genere musicale, ormai considerato il più rappresentativo delle nuove generazioni. Probabilmente soltanto l'operato dei Club Dogo, di Marracash – e in una prima fase anche quello di Mondo ...