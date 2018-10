F1 | Sergio Perez resta alla Force India | ufficiale il prolungamento di contratto del

F1 - Sergio Perez mette le cose in chiaro : “l’incidente di Singapore è sembrato molto più duro visto da fuori” : Il pilota messicano ha continuato a difendersi dopo l’incidente con Ocon, sottolineando come non si sia trattato di un contatto brutto come è apparso in tv Sergio Perez non si dà pace e, anche a distanza di dieci giorni, continua a mettere le cose in chiaro circa l’incidente che lo ha visto protagonista a Singapore con il compagno di squadra Ocon. Photo4 / LaPresse Tornato sulla vicenda, il messicano ha provato a fare ...

F1 - Ocon non le manda a dire a Sergio Perez : “non è accettabile - serve che stia più calmo” : Il francese ha commentato lo scontro avvenuto in pista con il compagno di squadra, esprimendo il proprio pensiero sulla vicenda Safety car subito in pista nel Gp di Singapore di Formula 1. Dopo il semaforo verde Esteban Ocon, toccato dal compagno di squadra Sergio Perez, è finito contro il muro ai lati della pista con la sua Force India. Uno scontro tra compagni costato carissimo al francese, che non ha voluto infierire contro il messicano ...

F1 - GP Italia 2018 : la pista si asciuga e Sergio Perez comanda la FP1 davanti a Raikkonen. Problemi per Vettel : La pioggia (copiosa) caduta nella notte e nelle prime ore della mattinata su Monza, ha condizionato la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2018 di Formula Uno. La pista, specialmente in avvio, si presentava ai limiti della praticabilità, andando via via a migliorare, dato che le precipitazioni si sono interrotte prima del semaforo verde. Con il passare dei minuti i piloti sono passati dalla gomme Full Wet alle ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Sergio Perez sorprende tutti nel finale! Secondo Kimi Raikkonen - problemi per Sebastian Vettel : Il weekend di Monza è cominciato all’insegna della pioggia. Le prime prove libere hanno premiato Sergio Perez, che sull’asfalto bagnato è stato il più veloce, piazzando il miglior tempo proprio nel finale. Dietro di lui Kimi Raikkonen, poi l’altra Force India di Esteban Ocon. Decimo e undicesimo Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, problemi per Sebastian Vettel, che ha avuto un problema al cambio (che comunque non porterà a ...

F1 - Sergio Perez soddisfatto per il 5° posto a Spa : 'nuova era per la Force India! Futuro? So già tutto' : Sergio Perez soddisfatto per il 5° posto ottenuto nel Gp di Belgio: il pilota 'in rosa' parla di una nuova era per la Force India, spiegando di aver ben chiaro in mente il suo futuro Domina la Ferrari ...