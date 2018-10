F1 | la Force India conferma Perez per il 2019

F1 - Sergio Perez resta alla Force India : ufficiale il prolungamento di contratto del messicano : La scuderia diretta da Otmar Szafnauer ha ufficializzato il primo dei due piloti che comporranno la line-up della prossima stagione Mancava solo l’annuncio ufficiale, adesso è arrivato anche quello: Sergio Perez continuerà ad essere un pilota del team Racing Point Force India anche nel 2019. L’annuncio è arrivato alla vigilia del week-end del Gp di Austin, a renderlo noto è il team principal della scuderia di Silverstone Otmar ...

F1 - Force India - Otmar Szafnauer : 'Ad Austin possiamo essere la quarta forza in pista' : E' molto importante per il nostro sport avere una tappa in America e Austin offre sempre un grande spettacolo, hanno fatto un ottimo lavoro negli ultimi anni. Restano quattro gare da disputare, ...

F1 Force India - Szafnauer : «È inaccettabile ciò che è successo» : ROMA - Dopo l'exploit nel primo gran premio della nuova gestione alla Force India, la squadra deve fare nuovamente i conti con i problemi tra i due piloti. A Singapore infatti il contatto tra Perez e ...

F1 – Tensione in casa Force India - Szafnauer mette spalle al muro Ocon e Perez : “se continuano così…” : Il team principal della Force India ha espresso il proprio disappunto per il contatto al via tra Ocon e Perez, costato il ritiro al francese Un contatto alla seconda curva, un incidente sanguinoso tra le due Force India che ha rovinato la gara di Ocon. La colpa? Di Sergio Perez, troppo aggressivo nei confronti del compagno in un punto in cui, il buon senso sarebbe stato gradito. LaPresse Invece il messicano ha spinto contro il muro il ...

Formula 1 Singapore : Perez - due ruotate affossano Force India : Dall'avere due macchine in top ten e un Gran Premio di Singapore destinato a regalare ancora punti importanti, a un epilogo da ordinaria follia, che lascia Force India a bocca asciutta, con una ...

VIDEO Force India - assurdo incidente a Singapore! Perez fa sbattere Ocon contro il muro! : Incredibile contatto tra Esteban Ocon e Sergio Perez durante il primo giro del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Le due Force India si sono rese protagoniste nel corso della prima tornata: il francese ha cercato un sorpasso all’esterno ma il messicano lo ha portato fuori traiettoria e lo ha spedito verso il muro facendo terminare con grande anticipo la gara del compagno di squadra e chiamando in pista la safety car. Di seguito ...

F1 – Ocon rischia di rimanere senza scuderia - il pilota della Force India destabilizzato : “è difficile dopo i buoni risultati” : Esteban Ocon e le sue parole in vista del Gp di Singapore, quindicesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno dopo le emozioni degli ultimi appuntamenti europei con il campionato di Formula Uno, si torna in Asia e più precisamente a Singapore. Il quindicesimo round del Mondiale, che vede protagonisti assoluti Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, si disputerà infatti al Singapore Street Circuit. A parlare in vista del Gp di ...

F1 Force India - Ocon parla del futuro : «La motivazione resta alta» : Sono nato per correre e il mio unico obiettivo è quello di diventare campione del mondo, e lo sarà sempre '. CLASSIFICA CALENDARIO Ocon Force India Tutte le notizie di Formula 1 Per approfondire

F1 – La protesta della Haas : “Force India nuovo team - non ha diritto ai premi FOM” : La Racing Point Force India è considerata un nuovo team a livello di regolamento per la F1: la Haas chiede dunque che gli venga negato l’accesso ai premi FOM Nel suo piccolo, la Force India è stata grande protagonista a Spa. Le monoposto rosa hanno ottenuto un 5° posto con Perez e un 6° posto con Ocon. Un inizio scoppiettante dell’era targata Lawrence Stroll, neo proprietario della scuderia. Restano però da regolamentare alcuni ...

F1 – La Force India pensa al futuro! Szafnauer svela : “cambio di piloti? Stroll ha fatto il sedile - ammetto che…” : Lance Stroll ha collaborato con i tecnici della Force India per definire il proprio sedile sulla monoposto rosa: il direttore operativo Otmar Szafnauer fa chiarezza Dopo l’acquisizione della Force India da parte di Lawrence Stroll, il futuro di Sergio Perez ed Esteban Ocon sulla monoposto rosa potrebbe non essere così sicuro. In particolar modo il secondo, viene dato già con le valigie in mano. Il motivo sarebbe legato al possibile ...

F1 - Sergio Perez soddisfatto per il 5° posto a Spa : 'nuova era per la Force India! Futuro? So già tutto' : Sergio Perez soddisfatto per il 5° posto ottenuto nel Gp di Belgio: il pilota 'in rosa' parla di una nuova era per la Force India, spiegando di aver ben chiaro in mente il suo futuro Domina la Ferrari ...

Formula 1 - GP Belgio : dal fallimento alla seconda fila - lo strano weekend della Force India : Dalle stalle alle stelle. Un weekend sull'altalena per la Force India. Una parte di nome di una scuderia, che è rimasta intaccata, al contrario del main sponsor che, nel giro di poche ore, è cambiato ...