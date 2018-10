F1 | la Ferrari conferma Maurizio Arrivabene Una fiducia però a tempo

Ferrari - Confermato l'arrivo dei V6 : Il Dna di Ferrari oggi è fatto da tre elementi: le performance da un lato, la versatilità e il confort dallaltro, e soprattutto le emozioni al volante. E anche nel futuro, quando una Ferrari sarà in grado di entrare nel centro delle città in modalità a zero emissioni, il sound dello scarico, la sensazione di guidare un mezzo agile come un go-kart e quella che amo chiamare accelerazione percepita, rimarranno i cardini di ogni nostro modello. Con ...

La Ferrari conferma l'addio di Raikkonen. Dal 2019 con Vettel ci sarà Leclerc : Roma - 'Alla fine della stagione 2018, Kimi Raikkonen lascerà il suo ruolo attuale '. La Ferrari annuncia così che il contratto con il pilota finlandese non sarà rinnovato. Al suo posto è stato ...

La Ferrari conferma l'addio di Raikkonen. Dal 2019 con Vettel ci sarà Leclerc : In qualità di campione del mondo, rimarrà sempre nella storia e nella famiglia della Scuderia'. Alla fine a Maranello ha prevalso la linea scelta da Sergio Marchionne, che aveva individuato nel ...

F1 - il web insorge contro la Ferrari : scatta la petizione per la conferma di Raikkonen : Un utente indiano di Charge.org ha lanciato una petizione per convincere la Ferrari a confermare Raikkonen anche per la prossima stagione I tifosi di Kimi Raikkonen non vogliono rassegnarsi al fatto di non vedere più il proprio idolo al volante della Ferrari, per questo motivo stanno facendo di tutto per convincere la Ferrari a confermare il finlandese anche per la prossima stagione. Photo4/LaPresse Sul sito internet Charge.org, utilizzato ...

LIVE F1 - GP Belgio : prove libere 2 in DIRETTA. Sebastian Vettel vuole confermarsi - Ferrari sfida Mercedes : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1 : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore ...