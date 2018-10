F1 | Kimi Raikkonen | “Pentito per quello che ho fatto a Monza? Ho fatto la mia gara La

F1 - la stagione anonima di Kimi Raikkonen. Eppure molte volte ha preceduto Sebastian Vettel all’arrivo… : Come si è visto, sempre più, in questi ultimi appuntamenti del Mondiale di Formula Uno 2018, per arrivare al titolo iridato non sempre è sufficiente la qualità di un pilota, in questo caso Lewis Hamilton. Talvolta, infatti, anche l’apporto del compagno di scuderia può fare la differenza. Valtteri Bottas, per esempio, è stato fondamentale per la causa-Mercedes a Monza e Sochi, proprio quando si è andato a chiudere ogni discorso per il ...

F1 - Arrivabene e i retroscena sull’addio di Raikkonen : “ecco cosa ci aveva chiesto Kimi” : Il team principal della Ferrari ha parlato dell’addio di Raikkonen in occasione del Festival dello Sport di Trento, rivelando un piccolo retroscena Il futuro di Kimi Raikkonen, il Mondiale ormai quasi andato e i metodi di gestione delle gare. Sono questi alcuni degli argomenti trattati da Maurizio Arrivabene in occasione del Festival dello Sport di Trento, durante il quale il team principal della Ferrari ha raccontato alcuni ...

F1 - incidente per Kimi Raikkonen. Multa per aver urtato una macchina parcheggiata : Momento poco felice per Kimi Raikkonen: oltre alle difficoltà in pista al volante della Ferrari, scuderia che lascerà al termine di questa stagione per accasarsi alla Sauber Alfa Romeo, sono emersi anche dei problemi fuori dalla pista. Il finlandese è stato Multato con 350 franchi svizzeri (circa 300 euro) per un incidente automobilistico occorso a Baar, comune del Canton Zugo (Svizzera) in cui risiede. A rivelare l’episodio, capitato lo ...

F1 - Villeneuve inchioda Verstappen : “ha fatto fuori Raikkonen volontariamente. Gasly? Brutto quello che ha fatto a Kimi” : L’ex pilota canadese ha parlato di quanto accaduto durante il Gp di Suzuka, accusando Verstappen e Gasly Prima il contatto con Verstappen, poi il rallentamento di Gasly: non è stata una giornata facile per Raikkonen quella trascorsa ieri a Suzuka. photo4/Lapresse Il pilota della Ferrari ha chiuso al quinto posto, dietro le due Red Bull dell’olandese e di Ricciardo, un piazzamento dovuto anche a quanto accaduto con il francese ...

Kimi Raikkonen - GP Giappone 2018 : 'La strategia? Tempistica sbagliata. Con l'asciutto sarebbe stata un'altra storia'

Kimi Raikkonen - GP Giappone 2018 : “La strategia? Tempistica sbagliata. Con l’asciutto sarebbe stata un’altra storia” : Qualifiche decisamente deludenti per la Ferrari, quelle del GP del Giappone 2018, sede del 17° round del Mondiale di Formula Uno. La scarsa lucidità dimostrata nel Q3, relativamente alle condizioni meteo che hanno visto le due Rosse di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel entrare in pista con le intermedie in un momento di pista asciutta mentre le Mercedes e gli altri usavano le supersoft, è costata alla scuderia di Maranello. Raikkonen partirà ...

Kimi Raikkonen - GP Giappone : 'Un venerdì normale. La pioggia cambierà la situazione? Guardiamo le nuvole'

Kimi Raikkonen - GP Giappone : “Un venerdì normale. La pioggia cambierà la situazione? Guardiamo le nuvole” : Kimi Raikkonen non è riuscito a brillare nelle prove libere del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è fermato al quarto e al sesto posto nelle due sessioni, faticando a tirare fuori il massimo dalla sua macchina e a tenere anche solo il passo del compagno Sebastian Vettel che a sua volta è stato schiacciato dalle Mercedes. Il finlandese come sempre non dà particolare importanza al venerdì e nelle ...

F1 - Raikkonen e il team order Mercedes : il consiglio di Kimi a Bottas è esilarante : Il pilota della Ferrari ha consigliato al connazionale di farsi un paio di birre per dimenticare la delusione provata in occasione del Gp di Sochi Tra connazionali ci si capisce meglio, dunque il consiglio di Raikkonen a Bottas per smaltire la delusione di Sochi potrebbe essere la soluzione giusta. LaPresse/Photo4 Il pilota della Ferrari, infatti, ha invitato il collega della Mercedes a bere due birre per dimenticare quanto accaduto in ...

Kimi Raikkonen - GP Russia 2018 : “Ho fatto una gara da solo - mi sono annoiato”. : Kimi Raikkonen non è mai stato protagonista del GP di Russia 2018, sedicesima tappa del Mondiale F1 che si è corsa sul tracciato di Sochi. Il pilota della Ferrari non è riuscito ad andare oltre un modesto quarto posto al termine di una gara praticamente anonima e ovviamente il finlandese non può ritenersi soddisfatto per questo risultato, giunto dopo una prestazione incolore alle spalle delle due Mercedes e del compagno di squadra Sebastian ...

Kimi Raikkonen - GP Russia 2018 : “Non ho problemi - è solo un periodo così” : Kimi Raikkonen si è dovuto accontentare della quarta posizione nelle qualifiche del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari non è riuscito a brillare, ha faticato al volante di una Rossa decisamente molto spenta e ha steccato totalmente dovendosi così accodare alle due Mercedes e a Sebastian Vettel. Il finlandese è stato come sempre di poche parole nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport, palesando un’evidenza ...

Kimi Raikkonen - GP Russia 2018 : “Se vogliamo vincere il Mondiale dobbiamo essere il più possibile davanti con due macchine” : Kimi Raikkonen con il suo solito pragmatismo non si fa distrarre troppo dalle chiacchiere del mercato piloti che, indirettamente, lo hanno riguardato in quest’ultima settimana. L’annuncio di Antonio Giovinazzi, pilota dell’Alfa Romeo-Sauber dal 2019 e suo compagno di squadra, non lo ha smosso più di tanto perché il finlandese è concentrato sulle ultime sei gare da fare con la Ferrari e sul cercare di fare il meglio possibile ...