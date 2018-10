F1 | GP Austin 2018 | il commento di Mara Sangiorgio | la Ferrari ad Austin non arriva da

Formula 1 - la conferenza live dal GP di Austin 2018 - Stati Uniti - : live 17:06 18 ott Dalle 18 seguiremo insieme la conferenza stampa che apre il lungo fine settimana del GP di Austin , in Texas. Fernando Alonso , McLaren, , Romain Grosjean , Haas, , Lewis ...

F1 - GP Usa 2018 : i precedenti della Ferrari ad Austin : Dopo una settimana di pausa il Mondiale di Formula Uno sbarca nel Texas, più precisamente ad Austin, per il Gran Premio degli Stati Uniti 2018 (clicca qui per programma e tv). Sul COTA – Circuit Of The Americas andrà in scena il 18esimo appuntamento della stagione, su un tracciato che, sostanzialmente, si potrebbe definire come la seconda casa di Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica (e presto cinque volte iridato in F1) su ...

F1 - GP Usa 2018 : Ferrari - serve una prova d’orgoglio. Lewis Hamilton può festeggiare già ad Austin : Il Circus della Formula Uno fa rotta verso gli Stati Uniti, per la precisione Austin (Texas), sede del quartultimo round del Mondiale 2018. Sebastian Vettel e la Ferrari arrivano al weekend texano reduci dall’ennesima prestazione incolore di Suzuka (Giappone), laddove Lewis Hamilton ha trionfato per la quarta volta consecutiva. Il vantaggio del britannico nei confronti del tedesco (sesto al termine della gara) è lievitato e i 67 punti di ...

F1 - GP USA 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane ad Austin : ... F1, Qualifiche, diretta Domenica 21 ottobre ore 20.10, F1, Gara, diretta ULTERIORI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARE La cronaca delle qualifiche La cronaca delle prove libere 1 La cronaca delle ...

F1 - GP USA 2018 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane ad Austin : Tra due settimane il Circus della Formula Uno si cimenterà ad Austin (Stati Uniti) per il 18° round del Mondiale 2018. Su uno dei tracciati più spettacolari in calendario assisteremo ad un nuovo capitolo della saga “Mercedes vs Ferrari” e “Lewis Hamilton vs Sebastian Vettel”. Il britannico, davanti nella graduatoria generale riservata ai piloti, ha nel circuito texano uno dei preferiti e pertanto può guardare con fiducia ...

