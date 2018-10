F1 Austin | Hamilton | «Week end come gli altri | punto solo a vincere»

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP degli Stati Uniti. Lewis Hamilton vincerà il titolo già ad Austin? : E dopo l’appuntamento nel Paese del Sol Levante il Circus della Formula Uno fa rotta in Texas, ad Austin (Stati Uniti), per il quartultimo round della stagione 2018. La Mercedes e Lewis Hamilton si presentano ai nastri di partenza con la ferma intenzione di replicare le ultime prestazioni dominanti che hanno permesso al pacchetto anglo-tedesco di ipotecare i due titoli piloti e costruttori salvo crolli improvvisi. La Ferrari, dunque, spera ...

Formula 1 - Hamilton scalpita per Austin. Vettel ha davanti una 'mission impossibile' : Non ha usato mezzi termini Maurizio Arrivabene per definire il finale di stagione che attende la Ferrari: una mission impossible. E in effetti per Maranello potrebbe essere un'impresa anche solo ...

F1 - primo match point per Hamilton ad Austin : ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, si torna in pista ad Austin dopo le emozioni di Suzuka: Hamilton a caccia del suo 5° titolo primo match point per Lewis Hamilton, il pilota britannico può vincere il suo quinto titolo in occasione del Gp di Austin, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. In caso di vittoria, il driver della Mercedes festeggerebbe con Vettel non oltre il terzo posto, un’eventualità non ...

F1 - GP Usa 2018 : Ferrari - serve una prova d’orgoglio. Lewis Hamilton può festeggiare già ad Austin : Il Circus della Formula Uno fa rotta verso gli Stati Uniti, per la precisione Austin (Texas), sede del quartultimo round del Mondiale 2018. Sebastian Vettel e la Ferrari arrivano al weekend texano reduci dall’ennesima prestazione incolore di Suzuka (Giappone), laddove Lewis Hamilton ha trionfato per la quarta volta consecutiva. Il vantaggio del britannico nei confronti del tedesco (sesto al termine della gara) è lievitato e i 67 punti di ...

Formula 1 - Hamilton : l'allungo su Vettel e titolo nel mirino già ad Austin : Un ritmo che, se replicato, in varie combinazioni, anche nella prossima gara, gli permetterebbe di laurearsi già in Texas campione del mondo per la quinta volta, con 3 gare d'anticipo, come accaduto ...

F1 - Lewis Hamilton diventa Campione del Mondo ad Austin se… Tutte le combinazioni per la festa anticipata : Lewis Hamilon può già laurearsi Campione del Mondo di Formula Uno in occasione del GP di Austin che si correrà nel weekend del 19-21 ottobre sul celebre tracciato statunitense. Il pilota della Mercedes, grazie al successo conquistato in Giappone, ha allungato in classifica generale su Sebastian Vettel e ora può vantare 67 punti di vantaggio nei confronti del pilota della Ferrari. Questo significa che deve guadagnare otto lunghezze sul tedesco in ...

F1 - Hamilton vede il quinto titolo mondiale : ecco tutte le combinazioni per festeggiare già ad Austin : Con sessantasette punti di vantaggio su Vettel, il pilota britannico può festeggiare già ad Austin: ecco tutte le combinazioni Quattro gare alla fine del mondiale di Formula 1, cento punti a disposizione e sessantasette di vantaggio per Lewis Hamilton che vede già all’orizzonte il quinto titolo iridato della sua carriera. Il britannico potrebbe festeggiare già ad Austin, nel prossimo appuntamento in calendario, in programma sul ...