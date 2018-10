Europee - Fico : “M5s mai con Le Pen. Salvini alleato del Front National? Non è la mia strada” : “Non c’è dubbio che il M5s non siederà mai con Marine Le Pen“. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, alla domanda su dove si collocherà il M5S alle Europee. A chi gli chiedeva se si sente preoccupato dell’alleanza Salvini-Le Pen, Fico ha risposto: “non è un punto che in questo momento mi interessa, questo appartiene alla politica della Lega delle alleanze, ognuno fa la sua strada che non è la mia ...

Il patto tra Salvini e la Le Pen : alleati alle Europee contro l'Ue : 'Vogliamo un'Europa in cui 'ciascun paese si sceglie la sua economia' e si 'controlla le frontiere', mentre 'l'euro non è in discussione'. Con una indicazione: la preferenza espressa da Salvini per ...

Salvini e Le Pen lanciano la corsa sovranista per le Europee : candidati comuni per i ruoli più delicati : «Con Marine Le Pen condivido la visione di un’Europa che metta al centro i valori della famiglia, della vita, della dignità, del lavoro. A maggio ci sarà la tappa finale del percorso della rivoluzione del buon senso che sta percorrendo tutta l’Europa». Matteo Salvini lancia da Roma con Le Pen la corsa “sovranista” alle Europee di fine maggio.Un fr...

Salvini e Le Pen lanciano la corsa sovranista per le Europee : candidati comuni per i ruoli più delicati : Con le Europee del prossimo anno, assicura, porteremo a termine il percorso di 'amicizia e politica' condiviso da anni con Le Pen , i primi contatti risalgono a fine 2013, , che porterà la '...

Salvini-Le Pen - asse per le Europee. "A maggio rivoluzione del buon senso" : Incontro a Roma tra i due leader sovranisti in vista delle elezioni. Salvini: "I nemici dell'Europa sono i Moscovici e i Juncker". Il presidente della Commissione europea: "Ostacolare la marcia dei ...

Salvini a Juncker : dopo Europee ricostruiremo Ue su vostre macerie : Roma, 5 ott., askanews, - 'Incredibili e inaccettabili gli insulti e le minacce che ogni giorno arrivano da Bruxelles e dai burocrati europei. Le uniche macerie che dovrò raccogliere sono quelle del ...

Il manifesto anti-sovranisti di Renzi per le Europee : "Così riscatteremo l'Ue dai Salvini e dagli Orban' : 'Non si tratta soltanto di superare, una volta per tutte, le divisioni che caratterizzano la politica europea da quarant'anni a questa parte e che hanno portato all'impasse attuale', si legge nel ...

Giorgia Meloni - il retroscena : preoccupata per le Europee. Ecco perché vuole smarcarsi da Matteo Salvini : C'è una cosa che preoccupa non poco Giorgia Meloni: rimanere fuori dell'Europarlamento. Gli ultimi sondaggi infatti non danno alcuna sicurezza a Fratelli d'Italia , visto che la soglia d'accesso è il ...

Convention di Fiuggi - Berlusconi attacca tutti compreso Salvini e si candida alle Europee : ...Casalino responsabile della comunicazione di Palazzo Chigi al centro della bufera per il suo whatsapp "in voce" intercettato e diffuso dove attacca e minaccia i tecnici del Ministero dell'economia. "...

BERLUSCONI SI CANDIDA A Europee E ATTACCA SALVINI/ “M5s nemico delle libertà” : Fantinati - “blatera ancora” : BERLUSCONI: "M5s peggio della Sinistra". Ultime notizie, leader di Forza Italia scatenato a Fiuggi contro il Governo: "In campo a elezioni per salvare il Paese"(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Berlusconi gela Salvini : correrà alle Europee. Forza Italia al 20% al Sud : Da Fiuggi arriva l’annuncio ufficiale. “Sarò anche io in campo alle prossime elezioni per salvare il paese che amo”. “Io

Da Atreju a Fiuggi - un centrodestra a tre piani che Salvini vuole cannibalizzare alle Europee : Mentre Salvini ha già da tempo aderito al movimento di Bannon che punta a riunire i sovranisti di tutto il mondo. Insomma, uno scenario triplice che si tiene insieme su un equilibrio più che precario.

Lega - Roberto Maroni : 'Salvini potrebbe cambiare simbolo e nome in vista delle elezioni Europee' : L'ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni , rivela al quotidiano La Stampa il timore che Matteo Salvini possa presentarsi alle elezioni europee di maggio con un partito unico ed egemone di ...

Salvini ad Atreju : tra tripudio e diffidenze. Sospetti in platea : "Non ha chiarito se vuole le liste bloccate alle Europee..." : "Ho firmato un contratto per 5 anni e non sono solito togliere la parola data". La platea di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia a Roma, si raffredda quando dal palco Matteo Salvini giura fedeltà al governo con il M5s. Giorgia Meloni in prima fila ha un sorriso tirato. Un misto di tripudio di folla (e di media, vista la presenza di tanti giornalisti stranieri) e tanta diffidenza accolgono il vicepremier leghista questa mattina ...