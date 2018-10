Europa e Bill Gates contro i cambiamenti climatici

Basket - Billups 'Larry Brown rivoluzionerà la A italiana. Europa ed Nba sono più vicine' : Le piace questo ruolo di ambasciatore NBA in giro per il mondo? 'Sì, è molto bello sentirsi di ispirazione alle nuove generazioni. Mi piace parlare del gioco ai giovani. Ed è importante portare il ...

Morbillo - Europa 2018 : in sei mesi quasi doppio delle infezioni dell'intero 2017 : ... un rischio aumentato? Mamma Neanderthal, papà denisoviano Lanciato il satellite Aelous: studierà i venti Tra le rampe dello spazioporto: il foto-reportage Home - SCIENZA - Salute Morbillo, Europa ...

Morbillo - Allarme in Europa/ Casi in aumento : intanto in Indonesia - "Vaccino contro l'Islam" : Aumentati del 400% i Casi di Morbillo in Europa, l'Italia al settimo posto della classfica dei paesi più colpiti, guidata dall'Ucraina. Allarme dell'Organizzazione mondiale della sanità(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:10:00 GMT)

MORBILLO - ALLARME IN Europa/ Casi in aumento : la Sicilia la regione italiana più colpita : Aumentati del 400% i Casi di MORBILLO in EUROPA, l'Italia al settimo posto della classfica dei paesi più colpiti, guidata dall'Ucraina. ALLARME dell'Organizzazione mondiale della sanità(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 14:10:00 GMT)

Morbillo - allarme in Europa/ Casi in aumento : è record negli ultimi 10 anni : Aumentati del 400% i Casi di Morbillo in Europa, l'Italia al settimo posto della classfica dei paesi più colpiti, guidata dall'Ucraina. allarme dell'Organizzazione mondiale della sanità(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 21:12:00 GMT)

L'Oms lancia allarme morbillo : record in Europa e l'Italia è tra i 7 Paesi peggiori : Oltre 41mila adulti e bambini in Europa, sono stati colpiti dalla malattia, nei primi sei mesi del 2018. Cifra che supera i casi registrati in un intero anno, nell'ultimo decennio. E l'Italia, con ...

Morbillo - allarme Europa : morti e malati gravi. L'Oms : "Vaccinatevi" : Italia maglia nera, figura tra le 7 nazioni meno protette. Oltre 41mila tra adulti e bambini in Europa colpiti dal virus nel primo semestre di quest'anno

Allarme OMS : 'Record di casi di morbillo in Europa' : Preoccupante l'ultimo report rilasciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. In effetti, il numero di persone contagiate dal virus del morbillo non è mai stato così alto da 8 anni a questa parte. Il precedente record di 23.000 unità nel 2017 verrà purtroppo superato ampiamente dalle statistiche di questo 2018 che ha fatto registrare quasi il doppio dei casi nel solo primo semestre dell'anno (1 gennaio - 30 giugno). L'OMS ha evidenziato la ...

Oltre 2mila casi di morbillo in Italia nel 2018 : siamo tra i peggiori in Europa : Il report dell'Organizzazione mondiale della Sanità avverte che i casi di morbillo in Europa hanno raggiunto il livello massimo negli ultimi dieci anni. In Europa 41 mila tra bambini e adulti sono stati infettati solo nei primi sei mesi del 2018 e 37 persone sono morte. A preoccupare in particolare

Morbillo - record casi in Europa : 41 mila : 15.33 Nella zona europea, oltre 41.000 persone, tra adulti e bambini, sono stati colpiti dal Morbillo nei primi 6 mesi del 2018: un numero che supera quelli registrati in un intero anno nell'ultimo decennio. Lo rende noto l'Organizzazione mondiale della Sanità. La cifra massima, tra il 2010-17,è stata toccata lo scorso anno (23.927). L'Italia, secondo l'Oms, è uno dei 7 Paesi sui 53 osservati in cui si sono superati i mille casi. In tutti e 7 ...

Morbillo - Oms : nel 2018 oltre 41 mila casi in Europa - mille in Italia : Nei primi sei mesi del 2018 sono stati registrati oltre 41 mila casi di Morbillo in Europa. Lo rivela l'Organizzazione Mondiale della Sanita'.

Oms - 41mila casi di morbillo in Europa nel 2018 : top da 10 anni. L'Italia è tra i sette paesi peggiori : Oltre 41mila adulti e bambini nella regione europea dell'Oms sono stati colpiti dal morbillo nei primi sei mesi del 2018, più di tutti quelli registrati in un intero anno in questo decennio. Lo afferma l'Organizzazione, secondo cui L'Italia è uno dei 7 paesi sui 53 della regione in cui si sono superati i mille casi, mentre l'Ucraina è al top con 23mila.Fino a questo momento, sottolinea il bollettino della European Regional ...

Morbillo - 41mila casi in Europa nel 2018 : in Italia sono più di mille : E' il dato più alto registrato negli ultimi anni. Il nostro paese è uno dei sette in cui si sono superati i mille casi e in...

L'allarme dell'Oms : "Nel 2018 oltre 40 mila casi di morbillo in Europa - record da 10 anni" : È record di casi di morbillo in Europa. Ad affermarlo è il report dell'Organizzazione mondiale della sanità: 41 mila tra bambini e adulti sono stati infettati nei primi 6 sei del 2018 e 37 persone ...