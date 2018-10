Eurochocolate 2018 | a Perugia il festival dei dolci peccati di gola

Eurochocolate 2018 - per il 25°anniversario si svolgerà dal 19 al 29 ottobre : Torna Eurochocolate 2018. Perugia, dal 19 al 29 ottobre, diventerà la capitale del cioccolato per festeggiare i 25 anni della kermesse più dolce d’Italia“ I chocoturisti e irriducibili golosi si stanno preparando alla Kermesse più golosa d’Italia, tutti pronti a raccogliere l’invito del Festival del Cioccolato: Saranno circa 100 gli stand Chocolate Show: con più di 6000 prodotti diversi. In piazza IV Novembre, e nelle zone ...