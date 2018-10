Esperto | non è ancora tempo di aver paura dei superuomini

Medicina - l’Esperto : “Il sogno degli oculisti è far rivedere i non vedenti più da vicino” : oculisti e genetisti insieme “per comunicare direttamente con i pazienti – non vedenti o gravemente ipovedenti – informandoli sulle tecnologie più recenti esistenti” o in prossimo divenire sviluppate per farli “riemergere dal buio”. E’ l’obiettivo del ‘Macula Today 2018’ che si svolgerà il 15 ottobre a Roma. Un evento promosso dalla Fondazione ‘Macula & ...

Milan e i blackout - l'Esperto : "Gattuso non gioca - la squadra gestisca la paura" : Parlava così lo scorso novembre Vincenzo Prunelli, neuropsichiatra, psicanalista e psicologo dello sport interpellato dalla Gazzetta sull'impatto che l'allora neo-tecnico avrebbe avuto sul Milan. ...

Vaiolo delle scimmie - Esperto : “Non ci sono cure né vaccini” : Il Prof. Massimo Galli, Presidente SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, commenta il recente caso di Vaiolo delle scimmie riscontrato in Europa. IL Vaiolo delle scimmie, IN COSA SI DIFFERENZIA? – “ll virus del Vaiolo della scimmia è un Orthopoxvirus, appartiene cioè allo stesso genere del virus del Vaiolo umano, da cui è però geneticamente piuttosto distante. Scoperto nella scimmia nel 1958, è stato isolato ...

Casi di polmonite nel Bresciano - Esperto : “Legionella ‘in ballo’ - non si contrae bevendo l’acqua” : Sui Casi di polmonite nel Bresciano il Prof. Roberto Dal Negro, Responsabile del Centro Nazionale studi di Farmacoeconomia e Farmacoepidemiologia respiratoria di Verona, è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Personalmente, alla luce di quello che leggo sui giornali, – ha detto Dal Negro- ho la sensazione che ci sia ancora la legionella ...

Crollo ponte - un Esperto : "Ipotesi di attentato non è da escludere" : Siviero è uno dei massimi esperti al mondo di ponti, ha collaudato 'Calatrava' a Venezia, scritto libri, realizzato centinaia di progetti e ha preso una laurea ad honorem in Architettura a Bari. Ed ...

Gole del Raganello - Coordinatrice Guide Aigae : “Esperto non sarebbe partito con quel meteo” : Giovanna Petrone, Coordinatrice delle Guide Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) della Basilicata, commenta la tragedia avvenuta in Calabria: "Era prevedibile una situazione di pericolo ma nessuno si sarebbe aspettato una situazione così devastante. Ma l’allerta meteo c’era stata e bisognava tenerla in considerazione".Continua a leggere

Crollo ponte Genova - Esperto : “Pioggia - tuoni - eccesso di carico ipotesi fantasiose che non vanno neanche considerate” : Antonio Brencich, docente dell’università di Genova e membro della commissione dei Trasporti e delle Infrastrutture che ha il compito di accertare le cause del Crollo del ponte Morandi, ha dichiarato oggi che la rottura di uno strallo “è un’ipotesi di lavoro seria, ma dopo tre giorni è solo un’ipotesi“. L’esperto ha fatto un breve sopralluogo nella zona interessata. “La voce che gira è che il collasso ...

Il glifosato è cancerogeno? Un Esperto spiega perché Monsanto non andava condannata : È per questo che mentre tutti gli enti del mondo hanno detto che il glifosato non è cancerogeno, IARC rimane l'unica a dire che lo è. Una foto di Roma invasa dalle erbacce. Credits: Luca Petroni per ...

Crollo ponte Genova - Esperto : ipotesi fulmine non credibile - manca la manutenzione : In riferimento al Crollo del ponte Morandi di Genova, l’ipotesi del fulmine “è un’ipotesi a cui non credo assolutamente. Tutti i ponti sono dotati di parafulmini. Non può essere stata questa la causa del collasso“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Paolo Clemente, ingegnere strutturista del Dipartimento di sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali dell’Enea. Secondo l’esperto, le principali cause ...