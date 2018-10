Ermete Realacci Pd al convegno di Casapound Il leader di estrema destra | “Anche

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Che ci fa, già parlamentare del Partito democratico e storico ambientalista di sinistra, alAmbiente e Lavoro organizzato daItalia alla Biblioteca Angelica a due passi da Palazzo Madama a Roma? “Mi hanno invitato, ho accettato, perché da sempre io mi confronto con tutti”. Anche con chi si proclama “fascista del terzo millennio”? “Anche. Ci sono cose enormi che mi separano da. Ma ho partecipato alle discussioni più difficili, da sempre, e non me ne pento. Certo, non in maniera remissiva”. Parole come patria, sovranismo, identità, tornano ad affollare il linguaggio della sinistra. “E ne sono ben contento”, dice Simone di Stefano, segretario nazionale diItalia. “È un bene se la sinistra torna a fare la sinistra. E no, non è un salire sul carro dei vincitori e parlare una lingua ...