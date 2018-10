ENEA | nuove tecnologie per migliorare la qualità del caffè

ENEA "cattura" i segnali deboli per nuove applicazioni diagnostiche in campo medico e tlc : ENEA ha brevettato innovativi amplificatori di segnali elettromagnetici deboli che permettono misurazioni di grande precisione, non ottenibili con altri metodi, per applicazioni in campo medico , ...

Tecnologia : ENEA “cattura” i segnali deboli per nuove applicazioni diagnostiche in campo medico e TLC : ENEA ha brevettato innovativi amplificatori di segnali elettromagnetici deboli che permettono misurazioni di grande precisione, non ottenibili con altri metodi, per applicazioni in campo medico (apparecchiature per ecografie e body scanner), telecomunicazioni (radar e sonar), beni culturali (sistemi laser diagnostici) fino agli esperimenti di fisica nucleare. Oltre a dimensioni e consumi elettrici ridotti e costi di produzione inferiori del ...