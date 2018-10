Emma Muscat “Io e Biondo siamo innamorati | ma ci vediamo poco Per la musica ho perso

Biondo in ospedale con Emma Muscat dopo la Partita del Cuore : Biondo in ospedale dopo la Partita del Cuore di sabato 13 ottobre. Il trapper è apparso sulla sedia a rotelle, spinto da Emma Muscat , nelle sue Instagram Stories condivise dopo la Partita con i fan che lo seguono sui social. Nulla di grave né di preoccupante per Biondo che appare solo con una fasciatura alla gamba mentre lascia ai fan un buon proposito: da ora in avanti, con la Nazionale cantanti, solo partite di basket. La Partita del ...

Biondo e Emma Muscat di Amici - l’amore risuona a Parigi : Forse si sono ispirati da un’altra celebre coppia della canzone, perché come Biondo e Emma Muscat, anche Beyoncé e Jay-Z hanno usato Parigi come cassa di risonanza per gridare al mondo il loro amore, per metterlo in scena ed esaltarlo, come hanno fatto con il clip di Apeshit, guadagnando montagne di followers. Per il rapper di Amici e la sua fidanzata è stato l’avverarsi di un sogno romantico, sparato su Instagram e condito di frasi carine ...