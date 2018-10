Emergenza Soyuz | la brusca discesa nel racconto dell' astronauta Nick Hague

Rientro di Emergenza per la Soyuz MS-10 : L' astronauta americano Nick Hague e il cosmonauta russo Alexey Ovchinin , decollati alle 10:40 ora italiana dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan a bordo della navicella Soyuz MS-10 diretta alla ...

Guasto ai motori - atterraggio di Emergenza per la navicella Soyuz : Soyuz (Foto: Nasa / Getty Images) atterraggio di emergenza al cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, per la Soyuz Ms-10 con a bordo l’astronauta russo Aleksei Ovchinin e il collega americano Nick Hague, entrambi in buone condizioni di salute. La navicella è decollata alle 10.40 di giovedì 11 ottobre e ha interrotto il proprio viaggio verso la Stazione spaziale internazionale (Iss) dopo circa 119 secondi, subito dopo la separazione del primo ...