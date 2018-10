Elisa Isoardi smentisce | “Mai parlato di tumore | ho avuto solo una patologia alle corde

“Il mio cancro? Ecco la verità”. Adesso parla Elisa Isoardi. Uno sfogo durissimo : “Mentre in diretta lo specialista elencava i sintomi tipici dei tumori alle corde vocali, io sono impallidita e ho pensato che anche io facevo parte di quella categoria”. Parole di Elisa Isoardi in una vecchia intervista al settimanale DiPiù, a cui ha poi confessato che dopo la puntata in questione, a ‘Uno Mattina’, ha chiesto allo specialista presente in studio di visitarla e gli ha parlato dei numerosi sintomi che da tempo la ...

Elisa Isoardi ha un tumore? : "Fake news" : I siti italiani, nelle scorse ore, hanno riportato un'intervista (datata 2014), rilasciata al settimanale Di Più, da Elisa Isoardi. La conduttrice confessava di aver subito una piccola operazione alle corde vocali per debellare, sul nascere, un tumore che, se non preso in tempo, avrebbe compromesso inesorabilmente la propria voce.prosegui la letturaElisa Isoardi ha un tumore?: "Fake news" pubblicato su Gossipblog.it 18 ottobre 2018 ...

Elisa Isoardi e il tumore/ "Fake news ignobile" - i dispiaceri per la conduttrice si moltiplicano : Elisa Isoardi e il tumore: la conduttrice de La Prova del Cuoco smentisce duramente l'intervista sulla malattia che l'avrebbe colpita qualche anno fa.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 11:00:00 GMT)

Elisa Isoardi : ‘Nessun tumore solo una patologia alle corde vocali’ : “La considero un’offesa alla mia dignità e alla mia riservatezza. Sono profondamente delusa, perché in questo caso, si tratta di una fake news divulgata con superficialità da molte testate on-line”. Elisa Isoardi scrive un lungo post su Instagram per chiarire una vicenda che la riguarda molto da vicino. Sul web è infatti tornata ad essere virale la notizia di un suo problema di salute che però risale al 2014: una patologia alle ...

Elisa Isoardi E IL TUMORE/ Sono indignata - la mia è stata una semplice patologia alle corde vocali : ELISA ISOARDI e il TUMORE: la conduttrice de La Prova del Cuoco smentisce duramente l'intervista sulla malattia che l'avrebbe colpita qualche anno fa. ELISA ISOARDI non ci sta e replica duramente alle notizie circolate nelle ultime ore sul suo conto relative ad un TUMORE che l’avrebbe colpita qualche anno fa. Con un lungo e durissimo post su Instagram, infatti, la conduttrice de La prova del cuoco ha smentito di aver rilasciato interviste ...

"Elisa Isoardi ha scoperto di avere un tumore" - e la conduttrice replica sui social : La timoniera della 'Prova del Cuoco' bolla la notizia come fake news: "Indignata nel leggere notizie prive di ogni...

"Elisa Isoardi ha scoperto di avere un tumore" - e la conduttrice replica furiosa : La timoniera della 'Prova del Cuoco' bolla la notizia come fake news: "Indignata nel leggere notizie prive di ogni...

Elisa Isoardi - il dramma del tumore alle corde vocali : Elisa Isoardi ha confessato di aver avuto un tumore alle corde vocali. La presentatrice de La Prova del Cuoco ha raccontato in un’intervista al magazine DiPiù il periodo difficile che ha vissuto dopo la scoperta di un tumore: Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. Rischiavo di perdere ...

Elisa Isoardi e il tumore/ “Ho scoperto di avere il cancro - bisognava intervenire subito” : Elisa Isoardi e il tumore: la conduttrice de La Prova del Cuoco racconta la scoperta del cancro, l'operazione per asportare il grosso polipo e la riabilitazione.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 16:21:00 GMT)

Elisa Isoardi ho scoperto di avere un tumore alla gola : Elisa Isoardi ha raccontato il suo incubo più grande, quando ha scoperto di avere un tumore, lo ha fatto in un intervista: «Ho scoperto di avere un tumore». E’ quello che ha detto al settimanale “DiPiù”, la conduttrice de “La prova del cuoco”, raccontando i terribili momenti della scoperta di un tumore alle corde vocali. «Era un grosso polipo che stava compromettendo la mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che ...

Elisa Isoardi : "Durante una diretta ho capito di avere un tumore. Rischiavo di perdere la voce" : Elisa Isoardi ha rivelato in un'intervista al settimanale DiPiù di aver lottato contro un tumore benigno alle corde vocali. L'episodio risale a qualche anno fa, quando ancora lavorava a "Uno Mattino", e proprio durante una diretta si rese conto che qualcosa non andava. Un ospite otorinolaringoiatra aveva elencato i sintomi tipici di chi è affetto da quel particolare tipo di tumore. La Isoardi ha riconosciuto i campanelli di allarme ...

Elisa Isoardi : «Ho scoperto di avere un tumore - rischiavo di perdere la voce» : Elisa Isoardi confessa il suo incubo più grande, quando ha scoperto di avere un tumore . Lo ha fatto in un intervista, senza reticenze: 'Ho scoperto di avere un tumore '. E' quello che ha detto al ...

Elisa Isoardi e la scoperta del tumore : il racconto della conduttrice : In un’intervista a Dipiù, Elisa Isoardi, conduttrice del programma La Prova del Cuoco e compagna del ministro dell’interno Matteo Salvini, ha ripercorso un periodo molto difficile della sua vita, un’esperienza davvero drammatica. Nelle sue parole l’angoscia vissuta alla notizia di avere un tumore alle corde vocali. Una notizia che la giornalista ha scoperto mentre conduceva una puntata di ”Uno Mattina”. La Isoardi era in ...

Elisa Isoardi e il tumore : ‘Rischiavo di perdere la voce’ : L’incubo del cancro ha investito anche Elisa Isoardi. La neo conduttrice de La prova del cuoco ha parlato in un’intervista a DiPiù della sua esperienza con il brutto male: “Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. Rischiavo di perdere la voce” ha ...