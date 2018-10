Elisa Isoardi | ‘Nessun tumore solo una patologia alle corde vocali’

Elisa Isoardi - il dramma del tumore alle corde vocali : Elisa Isoardi ha confessato di aver avuto un tumore alle corde vocali . La presentatrice de La Prova del Cuoco ha raccontato in un’intervista al magazine DiPiù il periodo difficile che ha vissuto dopo la scoperta di un tumore : Ho scoperto di avere un tumore , un grosso polipo che stava compromettendo parte della mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. Rischiavo di perdere ...

