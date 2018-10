Elezioni europee | de Magistris apre | «Mi candido ma non lascio Napoli»

Elezioni europee - Salvini potrebbe candidarsi alla guida della Commissione : “Ci penso” : Salvini non ha scartato l'ipotesi di una sua candidatura alle europee, come candidato populista alla presidenza della Commissione: "È vero, amici di vari paesi europei me lo stanno chiedendo, me lo stanno proponendo. Fa piacere vedano in me un punto di riferimento per la difesa dei popoli, anche fuori dall'Italia. Maggio è ancora lontano".Continua a leggere

Elezioni europee 2019 - King : "Attuare pacchetto anti-manipolazione"/ "Mettere al sicuro i dati personali" : Elezioni europee 2019, King: "Attuare pacchetto anti-manipolazione". Ultime notizie, il commissario Ue per l'Unione della sicurezza: "Mettere al sicuro i dati personali"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 13:20:00 GMT)

Elezioni Baviera - il primo check all’Ue in vista delle Europee : come l’esito delle urne potrà influenzare Berlino e Bruxelles : Era ancora agosto quando la candidata dei Verdi Katharina Schulze si presentò a una delle prime apparizioni pubbliche: dentro una birreria di Dachau si accatastarono più di 1800 persone per ascoltarla. Visto a due mesi di distanza, fu un preavviso del terremoto politico che le Elezioni in Baviera si apprestano a scatenare su Monaco, sulla Germania e sull’intera Ue, Italia compresa. Domenica 14 ottobre alle urne votano 9 milioni di ...

Le Elezioni che minacciano l'Ue - prima delle Europee - - dalla Baviera alla Polonia : L'appuntamento elettorale in Germania è il primo di una serie che anticipa di alcuni mesi lo scontro tra forze europeiste e sovraniste alle Europee del maggio 2019. In Italia occhi puntati su Trentino-...

Il fronte Tsipras (e oltre) marcia diviso alle Elezioni europee : Roma. marciare divisi e colpire uniti. Questa è grosso modo la strategia della sinistra radicale in vista delle elezioni europee: ogni forza politica giocherà la propria partita e poi, eventualmente, le coalizioni si faranno in parlamento. L'idea di creare un fronte unico progressista contro la dest

Il fronte Tsipras - e oltre - marcia diviso alle Elezioni europee : Lorenzo Marsili, cofondatore di Diem25, un movimento transnazionale guidato da Yanis Varoufakis, l'ex-ministro dell'Economia greco padre del referendum anti-euro, spiega al Foglio "che Jean-Luc ...

Manovra - Di Maio : “Questa Europa tra sei mesi è finita - alle Elezioni europee ci sarà un terremoto politico” : “Non sono venuto alla Coldiretti per alzare i toni con l”Europa, anche perché diciamoci la verità questa Europa qui tra sei mesi è finita“. Ad attaccare è il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo dal palco al Villaggio Coldiretti al Circo Massimo di Roma. “Tra sei mesi ci sono le elezioni europee e così come c’è stato un terremoto politico in Italia il 4 marzo, ci sarà un terremoto politico alle elezioni europee di ...

Pd - il nuovo segretario sarà marchiato dalla sconfitta alle Elezioni europee : A parte Nicola Zingaretti, Maurizio Martina, e Matteo Richetti, mancano candidati credibili, specialmente da parte renziana. Il motivo? Il timore di diventare capro espiatorio

Elezioni europee 2019 - tra i dem è corsa a candidarsi. Ma non col Pd : Nel 2004, durante il governo Berlusconi, una serie di leader dell’allora opposizione, scelsero la fuga a Strasburgo: Massimo D’Alema e Enrico Letta si dimisero da deputati, si candidarono e furono eletti al Parlamento europeo, andando a collocarsi, rispettivamente, nelle file dei Socialisti europei e dei liberaldemocratici. La storia si ripete. Ai big del Pd l’opposizione non piace molto e il Parlamento italiano più che ...

La grande ammucchiata di Macron per vincere le Elezioni europee : Emmanuel Macron punta tutto sulle elezioni europee. E per farlo, si è imposto un obiettivo: unire tutto il fronte progressista del continente. Intervistato al Journal du Dimanche, il presidente francese ha detto che è pronto a "fare di tutto" affinché i progressisti si uniscano "nell'alleanza più ampia possibile" per vincere le prossime europee. elezioni che il capo dell'Eliseo definisce senza troppi giri di parole "una lotta per la civiltà".È ...

Elezioni europee 2019/ E se il candidato del "fronte dem" fosse un italiano? (con l'ok di Macron) : Il Pse sembra aver scelto il suo candidato guida, l'olandese Frans Timmermans. Ma qualcosa potrebbe muoversi presto anche nel fronte antipopulista di Macron. NICOLA BERTI(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 06:03:00 GMT)SPILLO/ 300 giornalisti al bivio tra Scalfari e un ministro del Lussemburgo, di N. BertiCONTRO ORBAN E GOOGLE/ La stessa Europa asserragliata nel suo Parlamento (uscente), di N. Berti

Lega - Roberto Maroni : 'Salvini potrebbe cambiare simbolo e nome in vista delle Elezioni europee' : L'ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni , rivela al quotidiano La Stampa il timore che Matteo Salvini possa presentarsi alle elezioni europee di maggio con un partito unico ed egemone di ...

Elezioni americane ed europee. Facebook dichiara guerra alle fake news : Le Elezioni americane di metà mandato, a novembre rappresentano un appuntamento molto importante per gli USA. Altrettanto importanti le prossime

Elezioni europee - Martina : “Serve grande alleanza - da Tsipras a Macron - con il Pse. Orbán - Salvini e Le Pen preoccupano” : In vista delle Elezioni europee di maggio 2019 serve una grande alleanza della sinistra europeista: da Tsipras, passando per i Socialisti, fino ad arrivare ai liberali di Emmanuel Macron. È questa l’idea presentata dal segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, prima di partecipare al vertice dei leader del Partito Socialista Europeo (Pse) che precede il summit informale europeo di Salisburgo, in Austria. “Al ...