Elenoire Casalegno dice addio al fidanzato | il retroscena

“Mi sento persa”. Elenoire Casalegno - cosa è cambiato nella sua vita : Elenoire Casalegno non è più fidanzata. La showgirl e soubrette, tornata in auge due anni fa grazie alla partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip, sembra essere tornata single. A darne notizia, nelle ultime ore, è il settimanale ‘Chi’ che evidenzia come sia tramontata la storia d’amore con Marcello Corso. Prima di questa storia d’amore l’ex gieffina è stata al centro delle voci di gossip per un ...

Elenoire Casalegno e la fine del matrimonio : ‘Mi sono sentita persa’ : Oggi Elenoire Casalegno è serena e festeggia un anno d’amore con Marcello Corso, l’imprenditore che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo la fine del matrimonio con Sebastiano Lombardi, direttore di Rete4, ma quella ferita non smette di bruciare come spiega in un’intervista a Chi nel numero in edicola mercoledì 22 agosto a proposito dell’eventualità di sposarsi di nuovo: No. La delusione c’è ancora. Poi, un domani, ...