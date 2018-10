Ecco perché i ' millennial' vogliono un lavoro a lungo termine e il M5s li ha fregati

Keira Knightley vieta alla figlia due principesse Disney. Ecco perché sbaglia di grosso : Niente Cenerentola né La Sirenetta per la figlia di tre anni. Questa la decisione presa da Keira Knightley e annunciata nel corso della sua intervista con Ellen Degeneres . L'attrice - che con la ...

Belen Rodriguez e il no a Domenica In : «Non si farà intervistare da Mara Venier». Ecco perché : Belen Rodriguez pare abbia rifiutato l'invito di Mara Venier a Domenica In, nonostante le due conduttrici siano amiche da tempo e abbiamo lavorato insieme a Tu si que vales. Ma allora...

Tonnellate di uva da prosecco distrutte in Veneto : “Ecco perché lo buttiamo via” : In Veneto, dietro la storica annata del prosecco ci sono anche zone d’ombra. Agricoltori costretti a distruggere l’eccesso d’uva per rispettare i limiti di produzione e non perdere i cospicui guadagni legati a questo prestigioso vino italiano. Fanpage.it ha chiesto a due coltivatori del trevigiano il perché di tanto spreco e quali possono essere le conseguenze della corsa all'oro delle bollicine.Continua a leggere

Scuola - addio allo studio della storia e dell’arte : Ecco perché siamo un Paese senza futuro : Dalla riforma che ha investito lo studio della storia dell’arte nei licei e negli istituti tecnici e professionali alla recente decisione di eliminare la traccia di storia dalle tipologie del tema dell’esame di maturità, il nostro è un Paese che attraverso la Scuola sta dicendo addio al proprio futuro.Continua a leggere

Gasdotto Tap - Ecco perché alla fine si farà : Nonostante le residue resistenze del M5S, le penali da pagare per lo stop all'opera sarebbero, secondo gli stessi grillini, insostenibili

Nainggolan è un fiume in piena : 'Ecco perchè la Juve ce l'ha con me! La Roma mi ha deluso' : Il centrocampista è stato interpellato dalla Gazzetta dello Sport su questi ed altri argomenti d'interesse, come ad esempio i suoi screzi con i bianconeri: ' Sono forti, vincono da 7 anni. Ma il ...

Gli under 21 bevono troppo : 'Ecco perché non devono farlo' : Tuttavia una recente metanalisi comparsa sulla rivista 'Lancet' e condotta su 694 studi sul consumo di alcol nel mondo, ha esaminato e valutato i rischi per la salute associati al consumo di bevande ...

Ecco perché i sauditi non useranno facilmente l’arma del petrolio : Ma se possiamo sperare di salvarci da un nuovo shock petrolifero non lo dobbiamo al buon cuore dei sauditi, ma alle leggi del denaro...

Massimo Giletti : “Ecco perché sono single - la Rai rappresenta una ferita aperta” : Massimo Giletti, l’addio alla Rai rappresenta ancora una ferita aperta Massimo Giletti si racconta in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore di Non è l’Arena non può di certo non parlare del suo addio alla Rai. Il grande cambiamento di rete è avvenuto lo scorso anno e quanto accaduto rappresenta per Giletti una […] L'articolo Massimo Giletti: “Ecco perché sono single, la Rai rappresenta una ferita ...

Mercato NBA – Perchè Kristaps Porzingis non ha firmato il rinnovo con i Knicks? Ecco i motivi della scelta : Kristaps Porzingis non firma il rinnovo con i New York Knicks: Ecco il motivo della scelta fatta dal lungo lettone Scaduto il termine ultimo per il rinnovo di contratto, fissato per il 15 ottobre, Kristaps Porzingis ha deciso di prolungare il suo contratto con i New York Knicks. Una decisione presa di comune accordo con la franchigia, dunque i fan newyorkersi possono stare tranquilli. Alla base della scelta c’è la volontà di non ...

Meghan Markle e le altre : Ecco perché fare yoga con la propria madre da bambini rende adulti migliori : Contraddistingue la stessa nascita, il venire al mondo, l'inizio della vita con il primo vagito/respiro del neonato. Metaforicamente e inconsciamente lo yoga lo riproduce ogni volta che lo si pratica,...

DIEGO FUSARO : Ecco COME MI HANNO CENSURATO SU RAI 3/ Video - “interrotto collegamento Skype perchè...” : Lo sfogo di DIEGO FUSARO in un Video su Youtube: "sono stato CENSURATO su Rai3, mi HANNO chiuso il collegamento su Skype dopo che avevo attaccato il giornalismo di oggi"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:30:00 GMT)