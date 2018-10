Ecco i siti dell’Unesco potrebbero sparire a causa dell’innalzamento dei mari

Venezia - Ferrara - Napoli - Ravenna : Ecco i siti Unesco a rischio entro il 2100 : Una simulazione effettuata dai ricercatori coordinati da Lena Reimann, dell’università di Kiel, i cui risultati sono stati pubblicati su Nature Communications, ha rilevato che a causa di erosione delle coste o inondazioni dovute dell’innalzamento del livello del mare, nel Mediterraneo almeno 79 località patrimonio dell’Unesco potrebbero essere cancellate: ben 37 rischiano di essere colpite da un’inondazione nei prossimi ...

Google Home Hub : Ecco il dispositivo che mette d’accordo la smartphome : Nella conferenza che si è svolta a New York, Google ha ampliato la famiglia Home con il nuovo Home Hub. L’azienda di Mountain View sta puntando molto al suo assistente virtuale e lancia un prodotto leggi di più...

Facebook lancia il suo primo dispositivo smart. Ecco Portal : Due tablet per chattare e videochiamare ma anche per ascoltare musica e guardare video. Dotati di assistente personale di Amazon, Alexa, arriveranno il prossimo mese sul mercato americano a 199 e 349 dollari. Dopo la stessa Amazon, Google e Apple, anche il social network entra...

Concorso Inps 967 posti : Ecco gli esiti delle prove scritte : A sette giorni di distanza dallo svolgimento delle prove scritte del Concorso Inps 967 posti di consulente protezione sociale, sono stati pubblicati sul portale dell’Istituto gli esiti, con i candidati ammessi. Consulta lo speciale Concorsi pubblici Come specificato nel Bando di Concorso, sono stati “ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che hanno riportato il punteggio di almeno 21 su 30 in ciascuna delle prove scritte”. Si riporta ...

MotoGp - Valentino Rossi non si monta la testa : 'warm up positivo - ma sarà dura! Ecco perchè' : ... ma dopo qualche giro il passo non è fantastico, devo rallentare troppo, sarà dura, ci proviamo, daremo il massimo ', ha affermato il nove volte campione del mondo ai microfoni Sky dal muretto in ...

MotoGp – Valentino Rossi non si monta la testa : “warm up positivo - ma sarà dura! Ecco perchè” : Le parole di Valentino Rossi dal muretto: il Dottore commenta le sensazioni positive del warm up del Gp di Aragon Se nel weekend di gara del Gp di San Marino i piloti Yamaha hanno riscontrato i primi problemi nel warm up della domenica, questa volta, ad Aragon, sembra che il warm up abbia dato finalmente sensazioni positive a Valentino Rossi e Maverick Vinales, risollevandoli dopo due giornate di prove complicatissime. AFP/LaPresse I due ...

Nobile milionario 72enne cerca moglie con "benefit" : Ecco i requisiti : L'anziano nobiluomo è alla ricerca ormai da un anno ma non ha ancora trovato la donna giusta: i requisiti sono molto...

Milionario 72enne cerca moglie per avere un erede : “Avrà tutto il mio patrimonio”. Ecco quali sono i requisiti per candidarsi : L’aristocratico Milionario Sir Benjamin Slade cerca moglie. A 72 anni non ha ancora trovato la donna della sua vita, colei che possa dargli un figlio a cui lasciare tutta la sua eredità. Nonostante prometta alla fortunata anche una rendita fissa annuale superiore al milione di euro, tutti i suoi tentativi di accasarsi al momento sono falliti. Così ha deciso di iniziare una ricerca pubblica lanciando il suo annuncio sui principali media ...

Test di medicina 2018 - Ecco le soluzioni a tutti i quesiti : Il Ministero ha diffuso domande e risposte della prova di ammissione ai corsi di Laurea magistrale in medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria che si è svolta oggi

Ecco i requisiti PC di FIFA 19 e nuovo video modalità survival : Sarebbero trapelati i requisiti PC di FIFA 19: a rivelarli la fonte cinese ItHome. Pare che il popolare gioco di calcio non faccia troppe richieste in termini di CPU e VRAM, ma ha "fame" di RAM, dato che le richieste minime si attestano a 8 GB. Questo significa che per giocare a FIFA 19 decentemente con tutta probabilità avrete bisogno di almeno 10 GB di RAM, anche con una CPU meno potente. Il peso dell'installazione sarà di circa 50 GB, ma ...

Calcio in streaming - Ecco i siti - legali - dove vedere le partite : Calcio streaming siti legali > SEGUI QUI LA NOSTRA CRONACA LIVE DI CHIEVO VERONA-JUVENTUS Come e dove vedere le partite di Calcio in streaming in modo legale Entriamo nel dettaglio e vediamo quali ...

“Questo è il lavoro dei sogni!”. Un posto ben retribuito nel resort delle Maldive. Ecco i requisiti (semplicissimi) per partecipare : Che meraviglia sarebbe essere circondati da libri, mare, sole e… soldi? In pratica si tratterebbe di un lavoro dei sogni. Per molti è sicuramente così. L’annuncio che sta entusiasmando il web è singolare: si tratta di lavorare in libreria in spiaggia, alle Maldive. È possibile lasciarsi alle spalle uffici e stress per fiondarsi su spiagge bianchissime, con lo sguardo che si perde verso l’orizzonte, che pone tra sé e voi ...

Maldive - resort di lusso cerca libraio disposto a lavorare in spiaggia : Ecco i requisiti per il lavoro dei sogni : Arriva il lavoro su misura per chi è amante dei libri e della tranquillità: lavorare in libreria in spiaggia, alle Maldive. È possibile lasciarsi alle spalle uffici e stress per fiondarsi su spiagge bianchissime, con lo sguardo che si perde verso l’orizzonte, che pone tra sé e voi nient’altro che acque cristalline. Un lavoro che fa della cultura e della voglia d’esplorazione i propri cardini. Si riceverà uno stipendio per lavorare ...