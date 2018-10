Ebola | l’epidemia in Congo è “molto preoccupante” ma non è “un’emergenza internazionale”

Ebola - OMS : l’epidemia in Congo si allarga - basso rischio per l’Europa : Il bollettino medico del ministero della Salute del Congo ha rilevato che l’epidemia di Ebola nel Paese continua ad espandersi a causa della difficoltà nel raggiungere i pazienti con vaccini e trattamenti. Finora si sono registrati 177 casi e 113 morti. Nei giorni scorsi l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso preoccupazione per una possibile espansione del virus in Burundi, Uganda, Rwanda e Sud Sudan: nonostante sia ...

Ebola in Congo - Unicef : 43 sopravvissuti dallo scoppio dell’epidemia : I sopravvissuti al virus Ebola stanno collaborando assieme all’Unicef per aiutare a prevenire ulteriori trasmissioni di questa malattia mortale nella Repubblica Democratica del Congo orientale: l’Agenzia ONU ha riportato che stanno condividendo le loro storie nelle comunità colpite durante eventi pubblici e via radio. dallo scoppio dell’epidemia ad agosto sono sopravvissute al virus dell’Ebola 43 persone. “I sopravvissuti sono la ...

In Congo l’epidemia di Ebola sta peggiorando per gli attacchi di un gruppo ribelle : Nel nord del paese c'è il rischio di una rapida diffusione del virus, anche per la riluttanza della popolazione a farsi vaccinare The post In Congo l’epidemia di ebola sta peggiorando per gli attacchi di un gruppo ribelle appeared first on Il Post.

Ebola : l’epidemia si diffonde in Congo - almeno 88 morti : Nella Repubblica democratica del Congo è in aumento il bilancio delle vittime della nuova epidemia di Ebola: sono ormai 88, secondo quanto reso noto dal Ministero della Sanità. Il virus si è diffuso nella città di Butembo, dove risiedono un milione di persone: i primi casi confermato nella località sono una donna e un membro dello staff medico che la curava. La donna è deceduta oggi dopo essere scappata dalla vicina Beni e aver “rifiutato ...

Ebola : rallenta l’epidemia in Congo - ma la vigilanza resta alta : Prosegue ma rallenta l’epidemia di Ebola in Congo: si registra un cauto ottimismo sulla possibile fine, anche se la guardia rimane alta. La situazione viene seguita da vicino dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha censito finora 120 casi e 80 vittime in un mese. “Il trend nei casi suggerisce che le misure di controllo stanno funzionando: il tasso di follow up dei contatti a rischio è migliorato notevolmente, la ...

Ebola - l’Oms : “L’epidemia arriva nella città di Oicha che è circondata dai ribelli” : L’epidemia di Ebola in corso nella Repubblica democratica del Congo si è diffusa alla città di Oicha che è circondata dai ribelli delle Forze Democratiche Alleate (Adf), suscitando preoccupazioni nei soccorritori. Come ha sottolineato il responsabile emergenze dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Peter Salama, “per la prima volta abbiamo un caso confermato in un’area a forte insicurezza: era davvero il ...