EA aggiungerà Usain Bolt in FIFA 19 se riuscirà ad ottenere un contratto professionistico

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Potreste aver sentito che il 32enne campione olimpico giamaicanosta attualmente sperimentando la sua avventura con il calcio con la squadra australiana Central Coast Mariners, che gioca nella massima competizione nazionale conosciuta come A-League.Dopo essersi allenato in più club di tutto il mondo,è ora è impegnato nel diventare un calciatore professionista.Sea mettere nero su bianco con i Mariners, sarà aggiunto in19 nell'aggiornamento invernale o nel prossimo importante aggiornamento, secondo una fonte EA in contatto con Fox Sports Asia.Read more…