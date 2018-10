“E-sport è sport?” | A Roma simposio sui giochi elettronici competitivi il 19 e 20 ottobre

“Monchi tornerà al Siviglia - ma non da direttore sportivo” : Miguel Ángel Gómez, ex collaboratore di Monchi, è certo del ritorno al Siviglia dell’attuale dirigente della Roma Miguel Ángel Gómez, ex collaboratore di Monchi ai tempi del Siviglia, ha parlato dell’attuale dirigente della Roma ai microfoni di Radio Marca. “È stato un grande dispiacere vederlo lasciare il Siviglia, per me è più di un amico: è un fratello. Quando ha lasciato il club avevo paura”. Gómez ha proseguito parlando di ...

“Viaggi oltre l’orizzonte. Esperienze tra sport e oncologia” : convegno a Coverciano : Venerdì 19 ottobre sarà ospitato a Coverciano un seminario per analizzare come lo sport possa contribuire a prevenire alcune patologie L'articolo “Viaggi oltre l’orizzonte. Esperienze tra sport e oncologia”: convegno a Coverciano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Oumuamua e la panspermia galattica - “la vita trasportata per migliaia di anni luce” : L’intruso del Sistema Solare potrebbe non essere solo: altri oggetti come la cometa Oumuamua potrebbero vagare nella Via Lattea trasportando i mattoni della vita. Lo indica una simulazione secondo la quale una stella simile alla nostra vicina di casa, Alpha Centauri, potrebbe liberare ogni anno migliaia di corpi celesti simili a Oumuamua e che il Sistema Solare potrebbe catturarli al ritmo di uno al secolo. La simulazione, anticipata sul sito ...

Salvini si frattura il polso e posta la foto : “Pericoloso fare sport alla mia età” : Piccola disavventura per il vicepremier: è caduto mentre faceva jogging. polso fratturato e tutore per qualche settimana. La foto postata su Facebook: “I rimpatri li firmerò con la sinistra”, scherza.Continua a leggere

Caso Ronaldo : EA sport “assolve” il portoghese. Di nuovo in home : Caso Ronaldo – Sono settimane bollenti per Cristiano Ronaldo e il suo team di avvocati. Nelle prossime settimane, mentre il portoghese si allenerà con i compagni della Juventus, i legali difensori del giocatore saranno impegnati nel costruire una strategia difensiva contro le note accuse di violenza che pendono sull’ex Real. Cr7, da sempre abituato ad […] L'articolo Caso Ronaldo: EA Sport “assolve” il portoghese. Di ...

Mkers - il successo del brand dell’esport italiano : “Il nostro focus? Migliorare lo star system del settore” : Tra le principali realtà della scena eSport italiana troviamo i Mkers, nati sull’onda della crescita del fenomeno dei videogiochi competitivi del nostro Paese. Un brand prima ancora che una squadra, i Mkers si sono imposti negli ultimi 18 mesi su vari titoli sia a livello italiano che internazionale. Non sempre sui titoli più giocati ma indubbiamente su quelli maggiormente sotto i riflettori mediatici, riuscendo a siglare partnership importanti ...

Professione “Medico del calcio” : in un libro le nuove sfide per la medicina sportiva : L’importanza della medicina nel calcio, e nello sport in generale, è enormemente cresciuta negli ultimi anni. Gli sportivi sono sempre più attenti al loro benessere, alla loro condizione fisica e l’attività fisica agonistica è sempre più intensa, per via dell’aumento del numero delle partite e degli allenamenti. Di conseguenza le esigenze medico-sportive e il ruolo […] L'articolo Professione “Medico del calcio”: in ...

Regola del “blackout” violata - la FA mette Eleven sports sotto indagine : L'OTT di Andrea Radrizzani ha trasmesso le gare della Liga anche il sabato tra le 14.45 e le 17.15, violando la Regola del "blackout". L'articolo Regola del “blackout” violata, la FA mette Eleven Sports sotto indagine è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sky ha acquistato il sito di approfondimento sportivo “L’Ultimo Uomo” : Sky ha concluso l’acquisto del sito di approfondimento sportivo L’Ultimo Uomo, fondato nel 2013 da Timothy Small e Daniele Manusia e specializzato nelle analisi tecniche e tattiche di calcio, basket e tennis. Sky lo ha comprato da Alkemy, società italiana specializzata The post Sky ha acquistato il sito di approfondimento sportivo “L’Ultimo Uomo” appeared first on Il Post.

Milan Games Week – Diletta Leotta appassionata di esport : “i miei preferiti? Tekken e giochi di calcio” : Diletta Leotta alla Milan Games Week: la giornalista di Dazn si scopre appassionata di videogiochi, oltre che di calcio e di moda Diletta Leotta presenzia come ospite alla Milan Games Week. La splendida giornalista Dazn spopola sui social ed è richiestissima in tv. Dopo essere passata da Sky alla piattaforma britannica a pagamento, la 26enne originaria di Catania si presta anche ad altri eventi mondani e no, in cui spicca per bellezza e ...

Rally – Finale tricolore per X Race sport : Dalmazzini e Rusce al “Due Valli” di Verona : L’ultima prova tricolore della stagione ripropone i due piloti emiliani, pronti a farsi largo nei quartieri alti della classifica XRace Sport questo fine settimana avrà impegnati due suoi portacolori all’ultimo atto del tricolore Rally, il 36. Rally “Due Valli”, a Verona. Al via ci saranno Andrea Dalmazzini/Giacomo Ciucci, con la consueta Ford Fiesta R5 Evo2 di GB Motors e Antonio Rusce/Sauro Farnocchia, alla seconda uscita a bordo della ...

Genova - rabbia sfollati Valpolcevera : “basta bugie”/ Crollo Ponte Morandi - danni autotrasporto per 116 milioni : Genova, ricostruzione Ponte Morandi: Antitrust dà ragione al Governo, "ok ad esclusione di Autostrade". Ultime notizie, Castellucci rilancia: "lo faremmo in 16 mesi, pronti a ricorsi"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Dolph Ziggler a sportFair : “sono il più completo! Dean Ambrose? Io dopo il Superman Punch subito avrei…” : SportFair ha avuto il piacere di intervistare Dolph Ziggler, una delle superstar ai vertici della WWE: lo ‘Show Off’ ha parlato del suo compagno di team Drew McYntire, di quanto accaduto a Super Show-Down e della sua mentalità sul ring “Piacere, mi chiamo Dolph Ziggler”, si presentava così quel giovane rampante dai capelli ossigenati e la faccia da schiaffi che andava in giro per il backstage WWE una decina di anni fa. Un’attitudine ...

F1 - Alonso furioso dopo il Gp di Suzuka : “penalizzato senza aver fatto nulla - così questo sport si rivela pessimo” : Cinque secondi di penalità per Alonso durante il Gp del Giappone per un contatto con Stroll, furioso lo spagnolo nel post gara Giornata da dimenticare per Fernando Alonso a Suzuka, il pilota spagnolo ha chiuso al quattordicesimo posto per via di una penalità subita per un contatto con Stroll. photo4/Lapresse Una sanzione che ha fatto andare su tutte le furie lo spagnolo, spinto fuori pista dal canadese e penalizzato solo per non essere ...