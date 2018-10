E' morto improvvisamente ieri Ferruccio Garau | presidente dell' associazione culturale

Basket : Patrick Baumann - segretario generale della FIBA - è morto improvvisamente a 51 anni : A Buenos Aires è terminata, in modo del tutto improvviso, la vita di Patrick Baumann , che ricopriva lo status di segretario generale della FIBA . Baumann , nato a Basilea il 5 agosto 1967, ha ricoperto il ruolo sopracitato fin dal 2002, ed aveva recentemente esteso la sua permanenza in tale posizione fino al 2031. Ex giocatore di Basket , ha dato una forte spinta allo sviluppo della branca del 3×3, che ha contribuito a far diventare sport ...

Addio Alessandro - morto improvvisamente a 32 anni. Un’intera comunità in lutto : Una morte improvvisa, nel sonno, ha stroncato Alessandro Parrini, un artigiano 32enne di Marcialla, frazione di Certaldo, Firenze. Non si è più svegliato il ragazzo, che conoscevano tutti in paese, ma anche nei vicini Barberino Valdelsa e a Tavarnelle Valdipesa. Tutti sconvolti e in lutto stretto. Stando alle informazioni raccolte, Alessandro avrebbe avuto un arresto cardiaco nel cuore della notte che non gli ha lasciato scampo. E a nulla è ...