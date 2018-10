È marchesa o no? Scoppia la guerra sul presunto titolo nobiliare

marchesa o no? Scoppia il caos sul presunto titolo nobiliare : Si ingrossa il caso del finto , ?, titolo nobiliare di Daniela Del Secco marchesa d'Aragona. La concorrente del Grande Fratello Vip 3 difende, come un cavaliere la sua pulzella, i suoi nobili natali e ...

marchesa D’Aragona - parla il genero : scontro a Mattino 5 con la Panicucci : Marchesa D’Aragona, il genero arriva a Mattino 5 ma è scontro con Federica Panicucci scontro a Mattino 5 tra il genero della Marchesa D’Aragona e Federica Panicucci . Non si parla d’altro che del titolo di Daniela Del Secco. C’è chi è convinto che la concorrente del Grande Fratello Vip non sia realmente una Marchesa , ma […] L'articolo Marchesa D’Aragona, parla il genero : scontro a Mattino 5 con la Panicucci ...

Pomeriggio Cinque Signoretti svela la verità sulla marchesa : Continua ancora il giallo sulla Marchesa d’Aragona. Dopo lo scontro avvenuto ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip tra la Marchesa Daniela Del Secco e Patrizia De Blanck, a “ Pomeriggio 5” si torna a parlare della nobiltà della Marchesa , dopo che su alcune testate diversi testimoni avrebbero messo in dubbio il suo sangue blu. E a rincare la dose ci avrebbe pensato in diretta il direttore di “Nuovo”, Riccardo Signoretti . Barbara ...

Grande Fratello Vip : fuori Silvestrin. Al televoto Eleonora - la marchesa - Elia e Lory : Oggi, 15 ottobre 2018 alle ore 21:30 verra' trasmessa in onda la quarta puntata [VIDEO]del Grande Fratello Vip, e come ogni lunedì si ripete l'appuntamento della diretta su Blasting News per scopire e aggiornare in tempo reale tutto ciò che accade in studio e specialmente all'interno della Casa di Cinecitta'. Anticipazioni della quarta puntata A partire dalle 21:30 partira' la diretta del Grande Fratello Vip e Ilary Blasi presentera' la quarta ...