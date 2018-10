Due ore e 50 scatoloni per raccogliere tutto | gli sfollati di Genova rientrano nelle case

Genova - sfollati rientrano per Due ore : 10.01 Dopo un breve stop dovuto al forte vento, che non garantiva la massima sicurezza, a Genova gli sfollati del Ponte Morandi sono potuti entrare nelle loro case, per recuperare i loro averi. Due persone per ogni nucleo familiare, accompagnate da due vigili del fuoco, possono entrare in casa e riempire in 2 ore di tempo i 50 scatoloni concessi loro. La portavoce degli sfollati, Moretti: due ore sono poche, ma è il meglio che siamo riusciti a ...

Due ore e 50 scatoloni. Gli sfollati di Genova rientrano nelle case : "Speriamo che questi 120 minuti durino a lungo" : Tre amici d'infanzia, cresciuti giocando sotto il ponte Morandi. Dopo più di 50 anni sono ancora uniti ma questa volta nel dramma, hanno l'umore malconcio e la tensione dei loro sguardi invade la hall dell'albergo che li ospita da quel maledetto 14 agosto. Dal giorno del crollo, quando da orgogliosi abitanti del quartiere Sampierdarena sono diventati per tutti "gli sfollati di Genova".La tensione, si diceva, perché dopo quasi 70 ...

Prende solo Due antipasti - ristoratore spezza naso e tre costole al cliente : Un ristoratore toscano ha selvaggiamente picchiato un cliente perché ha mangiato al suo locale solo due antipasti: rottura del naso e frattura anche di tre costole, questa la diagnosi...

Bolzano - Due arresti e cinque denunce nelle ultime 48 ore : Bolzano . Nella mattinata di martedì 16 ottobre, gli agenti della Questura hanno tratto in arresto, nei giardini antistanti la stazione ferroviaria, un cittadino del Mali, venticinquenne e senza fissa ...

Due équipe di Molinette e Mauriziano riparano valvola mitrale a cuore battente prima volta : Per la prima volta le cardiochirurgie dell'ospedale Mauriziano e della Città della Salute di Torino hanno collaborato per un intervento innovativo combinato di riparazione di una valvola mitrale con ...

Due minorenni violentati tre arresti : ANSA, - CATANIA, 17 OTT - Tre uomini sono stati arrestati da carabinieri nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catania contro la pedofilia: sono accusati di avere abusato nella 'scalinata' ...

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata : uno-Due terribile del Catania! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano martedì 16 ottobre e aprono il programma della settima giornata. Coinvolto il solo girone C(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 21:39:00 GMT)

Custode di una scuola aggredito e ferito da Due minorenni nel Napoletano : Due giovanissimi, quasi sicuramente minorenni, hanno aggredito e ferito il Custode dell'Istituto tecnico industriale 'Enrico Medi' in via Buongiovanni a San Giorgio a Cremano. L'episodio è accaduto ...

Muore sola in casa - la triste scoperta dopo Due giorni : I vicini non la vedevano in giro e, preoccupati, hanno bussato alla sua porta. I Vigili del Fuoco, allertati dal sindaco, hanno rinvenuto il corpo: l'anziana donna morta per cause naturali GILDONE. ...

Muore a 49 anni contradaiola e mamma di Due figli : Ex edicolante, era volontaria della Misericordia di Seravezza da molti anni Vittorio Vietina: 'Una persona meravigliosa, sempre pronta a darsi da fare'

Ponte Morandi - giovedì il rientro temporaneo degli sfollati nelle proprie case : avranno Due ore e 50 scatoloni : “Promessa mantenuta. A partire dalle ore 8 di giovedì 18 ottobre saranno avviate le attività di accesso agli immobili di via Porro e via Fillak“. Lo annunciano in un comunicato congiunto il governatore della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. Nel pomeriggio di lunedì, infatti, è arrivato il via libera della Commissione tecnica, che ha analizzato i dati ottenuti dal sistema di monitoraggio a sensori della pila ...

Marsala - litiga con la madre e la sorella e dà fuoco alla casa : le Due donne in ospedale : Paura in Sicilia, dove un quarantenne residente a Marsala, dopo un litigio con sua madre e sua sorella, avrebbe appiccato il fuoco nell’appartamento che condivide con le due donne. madre e figlia, rispettivamente di settanta e trentasette anni, sono state condotte in ospedale per alcuni accertamenti.Continua a leggere

Vuole farsi un selfie - cade dal 27esimo piano e muore : Sandra era insegnante e aveva Due figli : Nel video, ripreso casualmente da un vicino di casa, si vede Sandra Manuela Da Costa Macedo, 27enne portoghese, con il bastoncino del telefonino tra le mani mentre precipita. La donna da qualche tempo abitava a Panama, dove lavorava come docente.Continua a leggere

Vinci i biglietti per Disobedience - l’amore tra Due donne bellissime : Un amore tra due donne, ostacolato, contestato, giudicato, eppure vissuto liberamente dalle due protagoniste del film. È quello raccontato da Disobedience, film di Sebastián Lelio basato sull’omonimo romanzo di Naomi Alderman e interpretato da due attrici bravissime e meravigliose: Rachel Weisz e Rachel McAdams. Un film che parla d’amore e trasgressione, della disobbedienza messa al servizio della ricerca della propria libertà. E che ...