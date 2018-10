Dota 2 | a partire dal prossimo aggiornamento le casse premio mostreranno le percentuali

eurogamer

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Nel tentativo di proteggersi dalle accuse degli organi regolatori di un numero sempre maggiore di paesi europei e non, le grandi aziende del settore dei videogiochi stanno lentamente cominciando a modificare il sistema dinei loro videogiochi in direzione della tutela degli utenti.Come riferisce DualShockers, anche le loot box di2 includeranno, dal, ledi vincita degli oggetti, catalogati in base alla rarità. Prima di acquistare una chiave per aprire una delledi2, i giocatori potranno quindi scoprire quali esatte possibilità hanno di ottenere un oggetto raro.La scelta di Valve segue quella di EA di inserire ledi vincita dei pacchetti della modalità Ultimate Team, ma anche quella di Blizzard che ha addirittura rimosso il sistema didi Overwatch e Heroes of the Storm. Che ne pensate di questa ...